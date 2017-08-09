Toyota ve Mazda'dan Büyük Ortaklık!
İki büyük Japon otomotiv devi, kuracakları yeni fabrika için önemli bir işbirliğine imza atıyor!
Kısa bir zaman önce Tayvanlı elektronik firması ve Apple'ın bir numaralı iş ortağı Foxconn, Wisconsin tabanlı bir tesis kurarak TV üreteceğini duyurmuştu ve bu tesis, 10 milyar dolarlık ABD yatırımının büyük bir parçasını oluşturmaktaydı. Şimdi de Japon firmalar Toyota Motor Corp ve Mazda benzer bir duyuruya imza attı. İkili, yapacakları ortak bir yatırım ile ABD'de elektrikli arabalara odaklanacak bir fabrika kurmak istiyor.
Bu tesis 1.6 milyar dolara mal olacak ve yılda yaklaşık olarak 300.000 araba üretebilecek. Tesisin ABD'de nerede olacağı belli değil ancak yaklaşık olarak 4.000 kişiye iş imkanı sağlayacağı biliniyor. Ayrıca Toyota, bu anlaşmanın bir parçası olarak %5'lik Mazda hissesi alacak.
Elektrikli araba alanının ne kadar kalabalıklaşmaya başladığı düşünülürse, bu ortaklığın oldukça önemli olduğu görülebilir. Artık araba firmaları sadece birbirleri ile değil, EV ve otonom sürüş alanları ile ilgilenen elektronik devleri ile de rekabet etmeye çalışıyor. Bu tür ortaklıklar firmaların beraber çalışarak kaynaklarını birleştirmelerine ve gelişmekte olan elektrikli araba piyasasındaki rakipleri ile aralarındaki farkı azaltmalarına imkan tanıyor...
Levent Öztürk
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