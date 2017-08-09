Toyota ve Mazda'dan Büyük Ortaklık!

İki büyük Japon otomotiv devi, kuracakları yeni fabrika için önemli bir işbirliğine imza atıyor!

Toyota ve Mazda, ortak oldu!

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