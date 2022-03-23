Toyota Yenilikçi Teknolojiler İçin Üniversitelerle İşbirliği Yapacak

Toyota, yenilikçi teknolojinin topluma uygulanması, dijital dönüşümlerin hızlanması ve karbon nötr girişimlerin desteklenmesi adına yeni bir girişim daha başlattı.
Toyota, Advanced Technology Acceleration Corporation (ATAC) ile araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkı vermek adına ortak bir girişimin startını verdi. Mayıs 2021'de kurulan Innovative Technology Acceleration Platform (ITAP), yani Yenilikçi Teknoloji Hızlandırma Platformu sıra dışı teknolojilerin uygulanması ve yeni teknolojilere ilham olmak adına çalışmalar yürütecek.
ATAC yeni teknolojilerin ticarileştirilmesini, yeni girişimlerin geliştirilmesini sağlarken aynı zamanda endüstri-akademi işbirliklerinin yapılmasını da gerçekleştiriyor. Mobilite ve ötesinde teknolojik araştırmalar yürüten Toyota'nın ortak girişimi ITAP da, iki şirketin yenilikçi teknolojilerin keşfi, sosyal hayata uygulanması ve ticarileştirilmesi adına daha dinamik bir destek verilmesini sağlayacak. Bu işbirliği aynı zamanda iki şirketin bağlantılarını ve bilgi birikimini harmanlayacak.
Platformun en dikkat çekici yanlarından biri, üniversitelere, araştırma kuruluşlarına ve teknoloji girişimlerine destek sağlaması olacak. ITAP karbon nötr, materyaller, robotlar, enerji, çip, yapay zeka ve dijital dünya dahil olmak üzere geniş bir alanda çalışmalar gerçekleştirecek.
İşbirliği kapsamında Toyota ve ATAC, Tokyo Üniversitesi Mühendislik Okulu, Tokyo Teknoloji Enstitüsü ve Nagoya Üniversitesi ile teknoloji geliştirme konusunda bir anlaşma da imzaladı.
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