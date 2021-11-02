TP-Link Archer AX73 İncelemesi

Geniş bir eviniz ve internete bağlanacak onlarca cihazınız varsa, iyi bir modem ve ona eşlik edecek iyi bir router'a ihtiyacınız da var. Tabii ki bu koşulda iyi de bir internet altyapısına ihtiyacınız olacak, ancak bu bizim değil, servis sağlayıcıların sorunu. Sonuçta günün sonunda hepimiz internette, servis sağlayıcının sağladığı hızlar kadar hızlıyız. Bu başka bir konu. Bizim bugünkü konumuz ise, bu altyapıdan nasıl daha fazla fayda sağlar ve interneti daha geniş alanlara nasıl taşır, ne kadar fazla cihazı internete sorunsuz ulaştırabililiriz.
Tabii konu geniş ev ya da katlı sistemler olduğunda bizim tercihimiz daha önce de çokça belirttiğimiz gibi Mesh sistemler. Zira Mesh sistemler aynalama yoluyla direkt olarak bir diğer cihaza, tıpkı modemin yanındaymış gibi internet hızlarını aktarabiliyorlar. Buradan topu TP-Link'e atıyoruz, zira şirketin çok sayıda Mesh ürünü bulunuyor ve son zamanlarda OneMesh ismi verdiği yelpazeyi yeni ürünleriyle çeşitlendiriyor. Böylece kendi ailesi içinde birbiriyle konuşabilen ürünler yaratıyor diyebiliriz.
TP-Link ailesinde OneMesh destekli ürünler aldığınızda, bu cihazlar birbirine Mesh üzerinden bağlanabiliyor ve az önce de söylediğimiz şekilde internet performansının erişim kabiliyeti artırabiliyorlar. Bunlardan biri de bugün yakından bakacağımız TP-Link Archer AX73 oluyor. Mesh altyapısı özellikle geniş evler için önemli. Böylelikle sabit bağlı olan cihazlarınızdan stabil internet performansı sağlarken, evin içinde laptop, telefon ya da diğer internete bağlı cihazlarla gezindiğinizde de kopma sorunu yaşamıyorsunuz.
TP-Link Archer AX73, üst seviye diyebileceğimiz geniş özelliklere sahip bir Router. Zaten tasarımından da bunu biraz belli ediyor. 6 koldan antenleri ve büyükçe gövdesiyle gelen Archer AX73, 200'ün üzerine cihaza bağlantı desteği sağlama iddiasında olsa da, elbette incelediğimiz süre içinde evimizde bu denli çok ürünü bağlama imkanı bulamadığımızı baştan belirtelim. Peki, bu iddianın arkasındaki teknoloji ne?
OFDMA ve MU-MIMO Nedir?
Archer AX73, daha önce başka bir konumuzda bahsettiğimiz OFDMA ve MU-MIMO bağlantı teknolojilerine sahip. OFDMA teknolojisi, Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklama anlamına geliyor ve bu da çok sayıda taşıyıcı frekans ile dijital verilerin kodlama yöntemini uyguluyor. Daha yalın şekilde açıklayacak olursak bu cihaz, kendisine bağlı olan kullanıcıların veri akış ihtiyacını ve aciliyetini kendisi ölçüp tartıyor ve bant genişliğini buna uygun şekilde ayarlıyor. Özellikle pek çok cihazın bağlı olduğu, yoğun kullanımlarda bu senaryo pratikte çok işe yarıyor – ki bu cihazın da ana konusu bu.
MU-MIMO ise aslında bu tür ürünlerde uzun zamandır hayatımızda olan bir teknoloji. MU-MIMO özelliği sayesinde, router'ların birden fazla cihazla iletişim kurmaları hızlanıyor. Evet, aynı anda birden çok cihazla veri iletişimi yapabilen router'larda MU-MIMO özelliği önemli bir role sahip. Artık evimizde yalnızca tek bir cihazdan internete bağlanmadığımızı düşündüğümüzde, satın alacağınız yeni bir Router'da bu özelliği aramanız oldukça mühim.
Öte yandan artık aramanız gereken bir diğer özellilk de kuşkusuz çift bant desteği ve yeni nesil Wi-Fi standardını benimsemesi. 802.11ax olarak da bilinen Wi-Fi 6 desteği olması mühim. Zira artık yeni çıkan ve gelecekte çıkacak olan tüm cihazlar bu standart ile gelecek.
Archer AX73 Özellikleri Neler?
Archer AX73, tabii ki 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarını destekliyor ve 2.4 GHz bant genişliğinin daha çoğunluğu artık 5GHz'e kaydırılıyor. Archer AX73, 2.4 GHz bantta 574Mpbs'e kadar veri aktarımı yaparken, bu hız 5 GHz bantta tam 4804Mpbs. Elbette bunlar teorik hızlar. Ancak totalde bu cihaz için 5400 Mbps gücünde demek yanlış olmayacak.
Bu cihazın böyle alengirli göründüğüne bakmayın. Bağlaması oldukça kolay. Diğer daha önce incelediğimiz pek çok TP-Link ürünü gibi Tether mobil uygulamasını kullanarak basitçe kurulumunu yapabiliyor ve yönetebiliyorsunuz. Ayrıca HomeShield isimli bir abonelik desteği de var.
HomeShield adı verilen bu sistemini, TP-Link'in premium güvenlik servisi olarak tanımlayabiliriz –ki cihazdaki temel sürümde aslında kullanabileceğiniz pek çok özellik bulunuyor. DDoS saldırı koruması gibi daha fazla güvenlik sağlayan seçenek ise Pro planda yer alıyor ve bu hizmet ülkemizde de aktif durumda. Ancak zaten ebeveyn denetimleri, istemci IP ve MAC adresini görmek, misafir ağı ayarlarını yapmak, bant genişliği önceliklerlendirmek ve white list, black list gibi internet erişimini kontrol edebileceğiniz tüm ayarlar cihazın uygulamasında erişilebilir durumda.
Bu arada Archer AX73'ün tasarımının bu denli güçlü görünmesi, hem çok sayıda teknolojiyi barındırması hem de bu tip cihazların uzun süre elektrik bağlantısının kesilmediğini düşündüğümüzde, iyi de bir soğutma çözümüne dayanıyor. Cihazın üzerindeki keskin kenarlı dikdörtgen diyebileceğimiz alana bunun için yer verilmiş durumda. Bu alan daha iyi bir ısı dağılımı için yerleştirilen bir havalandırma tasarımı. Bu tasarım anlayışını tabii ki kimileri beğenir, kimileri beğenmez, o tartışılır ancak böylesi bir hamle gerekliymiş ve yer alması da cihazın sağlıklı çalışabilmesi için önemli.
Bu arada hiç bahsetmedik. Cihazın arkasında 4 adet Ethernet portu bulunuyor ve bunların tamamı Gigabit destekli. Ayrıca yan tarafta bir USB 3.0 bağlantı noktası da bulabiliyorsunuz. Böylece cihaz üzerinden medya paylaşımı yapabilir, kendi özel bulut depolama alanınızı oluşturabilirsiniz. Ya da yazıcınız varsa, buradan ağa açabilirsiniz.
Sonuç
Evet, pek çok yönüyle Archer AX73'ü tanıdık. Genel hatlarıyla fazlasıyla başarılı bir ürün olmuş kanısındayız. Peki, hiç mi kötü yanı yok diyecek olursanız, açıkçası aksine pek çok yönüyle iyi bir Router olmuş diyebiliriz. Sadece şu var; aslında inceleme içinde de söylediğimiz gibi cihazın 5GHz ağlara verdiği destek daha fazla ön plana çıkıyor ve bunu 2.4 GHz bant üzerinden ve 5 GHz bant üzerinden eşzamanlı olarak bağlandığınızda fark edebiliyorsunuz. 5 GHz bandın kapsama alanı daha geniş alanlara ulaşabiliyor; bu tabii ki eğer 5GHz üzerinden bağlantı sağlıyorsunuz iyi bir şey aslında. Yalnız 2.4 GHz üzerinden bağlandığınız cihazlarda Router'dan uzaklaştıkça sinyal düşebiliyor. Buna dikkat etmekte fayda var.
Son olarak Archer AX73'ü su an piyasada 1198 TL fiyatla bulabildiğinizi de söyleyelim ve artık incelememizi burada noktalayalım.
CHIP Online Notu: %92
+ 5 GHz için harika bağlantı
+ Kolay kurulum & kullanım
+ Yüksek performans
+ Yenilikçi tasarım
+ Gigabit portlar ve USB 3.0 desteği
+ Geniş güvenlik önlemleri
+ OneMesh desteği
- 2.4 GHz sinyal aralığı 5 GHz'e göre zayıf
TP-Link Archer AX73 Teknik Özellikleri
- Standart IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Bağlantı Hızı 574Mpbs (2.4GHz), 4804Mpbs (5GHz)
- Arabirim 10/100/1000Mbps LAN (4 adet), 10/100/1000Mbps WAN, USB 3.0
- Anten 6 adet (harici)
- Buton WPS, Wi-Fi, Güç, Reset, LED
- Frekans 2.4GHz, 5GHz
- Boyutlar 272 x 147 x 49 mm
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