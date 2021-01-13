TP-Link, CES'de Dahili Alexa'lı Mesh Sistemini Tanıtıyor

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle dijital olarak yapılıyor. 11-14 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuara TP-Link® de dijital ortamdaki standıyla katılıyor. TP-Link standında ağırlıklı olarak Wi-Fi 6E teknolojili ürünler yer alıyor. Wi-Fi 6 çözümlerinin yanı sıra Kasa akıllı ev ürünlerinin en yeni modelleri de https://www.tp-link.com/us/exhibition/ces/ adresinde yer alan sanal standda görülebiliyor.
TP-Link'in CES standında en dikkat çekici ürün dahili Alexa'ya sahip olan yeni Mesh Wi-Fi 6 sistemi. Deco Voice X20 model adlı ürün, kullanıcılara sunduğu bu mükemmel avantaj ve yenilikçi tasarımı ile CES 21 İnovasyon Onur Ödülü'nü kazandı (CES 2021 Innovation Awards Honoree). Deco Voice X20, en yeni WiFi 6 ve Mesh teknolojileriyle evin her yerinde yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bir WiFi kapsama alanı sunuyor. Aynı zamanda dahili Alexa'ya sahip olan ürün ile kullanıcılar ayrı bir akıllı hoparlöre ihtiyaç duymadan evlerini yönetebiliyorlar.
TP-Link'in uzun zamandır akıllı ev ve WiFi ağ cihazlarını birleştirme çalışmalarının bir sonucu olan Deco Voice X20 ile IoT ve WiFi entegrasyonu sağlanıyor. Mesh teknolojisinin sağladığı tüm evi kapsayan WiFi ve dahili Alexa ile tüm evde ses ve ses kontrolü yapılabiliyor. Deco Voice, akıllı ev cihazlarını yönetmeyi, günlük hava raporunu almayı, programlarda değişiklik yapmayı, en sevilen çalma listelerini düzenlemeyi ve çok daha fazlasını sağlıyor. Yapılması gereken tek şey Alexa'ya sormak! Deco Voice X20, diğer Alexa özellikli ürünler ve Deco birimleriyle sorunsuz çalışabiliyor. Ayrıca TP-Link'in Kasa ve Tapo akıllı ev ürünlerinin yönetimini de yapabiliyor.
Çarpıcı bağlantı hızlarına sahip yeni WiFi 6E Serisi CES'te...
TP-Link'in CES sanal standında en yeni ve çarpıcı bağlantı hızlarına sahip WiFi 6E serisi de görülebiliyor. Bu ürünler arasında Deco X96, akıllı hub'a sahip Deco X76 Plus Mesh modellerinin yanı sıra Archer AX96 ve 10GB bağlantı noktasına sahip olan Archer AX206 yönlendiriciler de yer alıyor. 10G çoklu Gigabit beş adet girişi olan yeni ağ anahtarı (switch) TL-SX105 de standda dikkat çeken ürünlerden biri. Hem ev hem işyerleri için uygun olan bu ağ anahtarı, fansız bir tasarıma sahip.
TP-Link'in CES standında 5G teknolojisi de görülebiliyor. 5G ile WiFi 6 teknolojisini bir araya getiren bir ağ geçidi (gateway) çözümü olan Deco X80-5G, indirme hızlarını 5,0 Gbps'ye kadar artırıyor ve 4G'ye oranla 33 kat daha hızlı.
CES standında TP-Link'in tanıttığı bir diğer ürün ise, HomeShield güvenlik uygulaması. IoT cihazları için üst seviye güvenlik sağlayan HomeShield ile evler daha güvenli hale geliyor. Ayrıca Kasa serisi akıllı ev cihazlarının en yeni modelleri olan hareket algılama özelliğine sahip ışık anahtarları, akıllı kapı zilleri de TP-Link standında yer alıyor.
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