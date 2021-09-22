TP-Link RE215 İncelemesi

Birbirinden çeşitli menzil genişleticilere sahip TP-Link'in daha önce Wi-Fi 6 destekli yeni modellerinden RE505X modelini incelemiştik hatırlarsanız. Sahip olduğu özellikler her ne kadar fazla olsa da bunu nispeten fiyat etiketine de yansıtan o modele farklı bir alternatif olabilecek RE215 modeli ise bu incelememizde konuğumuz.
İkili arasındaki en temel fark, RE505X'in Wi-Fi 6 desteğine sahip olması, RE215'te ise Wi-Fi 5'in yer alması olurken, RE215'in öne çıktığı nokta ise fiyat etiketinde gizli. Şu an 284 TL gibi bir fiyatla bulunabilen TP-Link RE215, böylece Wi-Fi 5 standardını benimseyen iyi bir menzil genişletici arayanlar için avantaj sunuyor.
Wi-Fi 5 statüsünde çift bant desteği gösterebilen RE215, 2.4 GHz frekans bandında 300 Mbps'e, 5 GHz frekans bandında ise 433 Mbps'e kadar teorik hız sağlayabiliyor ve böylece 750 Mbps'lik menzil genişleticiler arasındaki yerini alıyor.
Kolay kurulum ve stabil performans göstermesiyle beğenimizi kazanan RE215, OneMesh özelliğine de sahip. Bu özellik hatırlarsanız RE505X modelinde de yer alıyordu. TP-Link, OneMesh desteği gösteren ürünlerini genişletmeyi böylece sürdürüyor. Elbette bu cihazda da OneMesh özelliğini kullanabilmek için, bağlayacağınız cihazda da OneMesh özelliğinin bulunması gerekli. Ancak bunu sağlarsanız, böylece modemin yanındaymış gibi bir performans elde etmeniz mümkün ki bu da bağlantı kalitesi ve stabilitesi açısından büyük önem arz ediyor. Biz RE215'i kullandığımız süre içine bu haliyle deneyimledik ve modem ile arka oda arasında uzunca bir koridor olmasına karşın iyi performans elde etmeyi sağladık.
Bu arada cihazın üzerinde bir Ethernet portunun bulunması da büyük avantaj getiriyor. Böylece bu cihazı taktığınız odada kablolu internet ile bağlamayı istediğiniz bir PC ya da TV gibi üniteler var ise, bunlara da direkt destek sağlayabiliyorsunuz. Ancak bu Ethernet portunun Gigabit destekli olmadığını da söyleyelim.
Son olarak cihazın kurulumunu TP-Link'in Android ve iOS platformlarında bulunabilen Tether uygulaması aracılığıyla yapabildiğinizi ve eşleştirmeyi de üzerindeki WPS butonuna basarak halledebileceğinizi söyleyelim.
Sonuç
Sonuç olarak TP-Link RE215, kurulumu ve kullanımıyla Wi-Fi 5 kategorisinde iyi bir menzil genişletici arayanların beklentisini karşılayabilecek bir ürün oluyor. Eğer sahip olduğunuz modem OneMesh özelliğine sahipse, bu cihazdan daha yüksek oranda performans elde edebiliyorsunuz. Fiyatı ise başta da söylediğimiz gibi şu sıralar 284 TL civarında seyrediyor.
CHIP Online Notu: %85
+ Kolay kurulum
+ İdeal performans
+ Yüksek kazançlı antenler
+ İyi fiyat
+ OneMesh desteği
- Ethernet portu 100M ile sınırlı
TP-Link RE215 Teknik Özellikleri
- Arabirim 1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45)
- Standart 802.11 b/g/n/ac
- Bağlantı Hızı 750 Mbps
- Frekans 2.4 GHz, 5 GHz
- Anten 2 adet
- Boyutlar 89 x 35 x 124 mm
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