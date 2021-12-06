TP-Link Tapo C310 İncelemesi

Bu bölümde konumuz güvenlik kameraları olacak. Bu tip kameralar sadece ofislerin değil, evlerin de en büyük güvenlik ihtiyaçlarından biri. Böylelikle evde olmadığınız zamanlarda uzaktan erişerek neler olup bittiğini görebiliyorsunuz. Ayrıca kamera bir hareket ya da ses algıladığında size bildirimde bulunabiliyor.
Daha önce TP-Link'in NC450 isimli bir güvenlik kamerasını incelemiştik hatırlarsanız. O modeli çok beğenmiştik ve hala da kullanmaya devam ediyoruz. Özellikle uzaktan erişerek hareket ettirebildiğiniz bu model, HD kayıt yapabiliyordu. Bugün yakından bakacağımız TP-Link Tapo C310 modeli ise Full HD video kayıt imkanı sunuyor. Öte yandan yalnızca ev ya da ofis içinde değil, dış alanlara konumlandırabilme olanağı tanıması da avantajı oluyor. Yalnız bu model sabit, yani uzaktan erişerek NC450 modelinde olduğu gibi hareket ettiremiyorsunuz; bu ayarı manuel olarak yapmanız gerekiyor.
Tasarım açısından değerlendirecek ve otomatik hareket etme kabiliyetini bir kenara bırakacak olursak, kamera gözel oldukça güzel görünüyor. Her 2 yanında hareket ettirilebilir antenlerini bulunduran kamera, böylece daha iyi bir Wi-Fi sinyal çekim gücüne sahip. Bu kamerayı yalnızca Wi-Fi ile değil, aynı zamanda Ethernet kablosu ile de internet ağınıza dahil edebiliyorsunuz. Sonrasında ise nerede olursanız olun telefonunuza kuracağınız Tapo uygulaması üzerinden erişebilme olanağınız var.
Cihazın kurulumunu yapabilmek için Tapo uygulamasına ihtiyacınız var. Uygulama oldukça basit, kurulumunu kolayca yapabiliyorsunuz. Sonrasında ise canlı olarak kameraya erilebiliyor ve uzaktan izleyebiliyorsunuz. Kameranın üzerindeki hoparlör ve mikrofon yoluyla uzaktan sesli iletişim de kurabilmeniz mümkün. Ayrıca yine uygulama üzerinden kameranın hassasiyet ayarını da yapabiliyorsunuz. Bu ayarı yüksek olarak ayarlarsanız, kamera size hemen her hareketi bildiriyor; eğer kurduğunuz yerde ışık değişimleri sık oluyorsa ya da evcil hayvanlar bulunuyorsa tüm algıladığı hareketler size bildirim olarak düşebiliyor ki bu da açıkçası sizi bir süre sonra paronayaya sevkedebilir. O nedenle açıyı iyi ayarlamanızı ve bu hassasiyet ayarını elden geçirmenizi öneririz.
Tapo C310, microSD kart desteğine sahip. Tüm kayıtları bu karta yapıyor. Bunu hem sürekli hem de hareket algıladığında yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Üzerindeki lens 3 MP çözünürlüğünde olurken, bununla beraber Full HD ya da HD çözünürlükte kayıt alma seçeneğini de belirleyebiliyorsunuz. Eğer kartın çabuk dolmasını istemiyorsanız ve kamerayı güvenlik amacıyla kullanıyorsanız, sadece hareket algıladığında ve 720p'de kayıt yapmasını seçmeniz daha mantıklı bir seçim olacaktır.
Kamerada gece görüşü de var ve bu da oldukça iyi iş çıkartıyor. Tam karanlıkta dahi 30 metreye kadar görebilen kamera, bunu üzerindeki kızılötesi LED'lere borçlu.
Bu arada başta da söylediğimiz gibi Tapo C310'u dışarıya da konumlandırabilme olanağınız var. Cihazda IP66 sertifikası bulunuyor ve bu da suya karşı dayanıklılığa işaret ediyor. Ancak bunun için cihazın kutusu içinden çıkan aparatları da doğru olarak takmanız gerekiyor; sonrasında ise kafanız rahat olacak.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, Tapo C310 gayet kullanışlı bir güvenlik kamerası seçeneği olmuş diyebiliriz. İster iç mekan ister dış mekan kullanımlarına uygun olması, yüksek çözünürlüklükte kayıt alabilmesi, uygulama yoluyla kolay erişim sağlaması gibi önemli avantajları içeriyor. Cihazı şu anda 722 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Eğer hareket motoruna sahip farklı bir alternatif arıyorsanız ise, yine TP-Link'in Tapo C200 modelini önerebiliriz.
CHIP Online Notu: %89
+ Full HD video kayıt
+ Gece görüş performans
+ Yüksek hassasiyet
+ Kolay kurulum ve kullanım
+ Tapo uygulaması
- Bulut hizmeti yok
- Görüntü Algılayıcı 1/2.7"
- Çözünürlük 3 MP (2304x1296)
- Lens F/NO: 2.2; Odak Uzaklığı 3.89mm
- Gece Görüşü 30m
- Sesli İletişim 2 yönlü
- Güvenlik 128 bit AES şifreleme, SSL/TLS
- Bağlantı Hızı 150 Mbps
- Bağlantı 802.11b/g/n
- Frekans 2.4 GHz
- Wireless Güvenliği WPA/WPA2-PSK Video H.264 15fps 3MP
- Buton Reset
- Boyutlar 142.3 x 103.3 x 64.3 mm
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