TP-Link Tapo L530E İncelemesi

Bu incelememizde, yine evleri renklendiren yeni bir ürün daha bizlerle beraber. Kısa bir süre önce ev tipi akıllı ampul başlangıç seti olan Philips Hue Starter Kit'i değerlendirmiştik hatırlarsanız. O model biraz daha komplike bir setti ve fiyatı da tabii ki ona göreydi, bugün yakından bakacağımız TP-Link'in Tapo L530 modeli ise, tek başına bir akıllı ampul ve farklı renk seçenekleri de sunuyor.
Şimdi, bu tip ürünler her ne kadar evlerde keyifli, rahat bir ambiyans yaratmak için tercih ediliyor olsa da, aslında biliyorsunuz ki LED teknolojisiyle beraber ampuller de değişti tabii ki ve artık eskisi gibi o 100, 75 ya da 60 mumluk ampulleri almıyoruz. Onların yerine LED ampuller almakta, elektrik tasarrufu için fayda olduğu gibi çok daha uzun ömürlü bir kullanım sağlama noktasında da yarar var.
Elimizdeki model Tapo L530E. Dediğimiz gibi bu geniş renk paleti sağlıyor. Eğer derseniz ki, ben sadece beyaz ve sarı ışık istiyorum, bu ışıklar arasında parlaklığı istediğim gibi ayarlayabileyim; o zaman Tapo L510E modelini de değerlendirebilirsiniz. Bu ampul ise, onun yeteneklerini geliştiren ve daha fazla renk çıkışı sağlayan bir model.
Şimdi elimizdeki bu ampulün ürettiği ışık seviyesi, 60W güç harcayan ampullerin sağladığı ışık kadar, yani 806 lümen seviyesinde. Ancak bunun karşılığında sadece 8.7 watt değerinde güç çekiyor. Bu anlamda oldukça tasarruflu davrandığı açık.
Ağa dahil etmesi ve kullanması da çok kolay. Önce telefonunuza Tapo uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ardından da birkaç dakika içinde kurulumunu yönergeleri takip ederek yapabiliyorsunuz. Sonrasındaysa artık tamamen uygulama üzerinden kontrol ederek, istediğiniz renk ve parlaklık ayarını yapabilirsiniz.
Uygulamanın üst kısmında hazır profiller var, bunları kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Otomatik modu seçerseniz ise, burada size 2 farklı seçenek sunuluyor. Bunlardan ilki, ampulün çevredeki ışık miktarını otomatik olarak sezerek, ona göre bir ışık ayarlaması yapmasını sağlıyor. İkincisi ise renk sıcaklığını direkt olarak gün içinde, güneşe göre otomatik olarak ayarlamasını sağlıyor.
Diğer renk dairelerinin üzerine bastığınızda karşınıza ayarları düzenleyebileceğiniz renk paleti çıkıyor. Buradan ampulün hangi renkte yanacağını ve parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca yine renk sıcaklığını da ayarlamanız mümkün. Ampul, 2500K ile 6500K arasında sıcaklık değerlerine sahip.
Elbette daha fazlası da var. Uygulama üzerinden çeşitli programlar oluşturmanız mümkün. Yani ampul şu gün şu saatte açılsın ya da kapansın şeklinde programlar belirleyebiliyor ve tabii ki uzaktan da yönetebiliyorsunuz. Yani evde olmadığınızda böylece evdeymiş izlenimi yarayabiliyorsunuz ki sık sık evde olmuyorsanız, cihazda bunun için bir uzak modu bulunuyor.
Bunlara ilaveten, cihazı ilk aldıktan sonra uygulamayı güncellediğinizde, yeni bir özellik daha katılıyor. Bu da Parti ve Sakin modları. Her 2 mod için de belirlediğiniz renkler arasında geçiş yapan ampul, parti modunda renkleri hızlıca değiştiriyor, sakin modunda ise ağır ağır renk döngülerine giriyor. Güzel bir özellik olmuş, ancak bunun üzerine biraz daha çalışılması gerekli. Özellikle Sakin modunu seçtiğinizde, renk değişim aralığını 3 saniye seçmiş olsak bile yine de tam beklediğimiz etkiyi yaratmadı doğrusu. Muhtemelen TP-Link bunu yeni bir güncelleme ile çözecektir.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, TP-Link Tapo, kullanışlı bir akıllı ampul olmuş. Ambiyans aydınlatması sağlaması ve köşe lambası olmak üzere tercih edilebilir. Ayrıca sürekli açık bırakılan koridor ve hol ışıklandırmasına otomatik bir çözüm mahiyeti de taşıyor. Kullanımı kolay ve uygulamasıyla işlevsel. Uzaktan erişmek için de çok pratik bir cihaz. Bu anlamda böylesi bir ampule ihtiyacınız varsa, değerlendirebilirsiniz. Fiyatı da 177 TL civarında.
CHIP Online Notu: %85
+ Pratik kurulum
+ Enerji tasarrufu
+ 16 milyon renk seçeneği
+ Kolay kullanım
+ Mod seçenekleri
- Döngü modlarına güncelleme gerekli
Teknik Özellikler
- Parlaklık 806 lümen
- Renk Sıcaklığı 2500K – 6500K
- Giriş Gücü 8.6W
- Nominal Giriş Voltajı 220-240V, 50/60Hz
- Wi-Fi Protokolü 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Frekansı 2.4 GHz
- Sertifika CE, RoHS
- Boyutlar 60 x 115 mm
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