TP-Link TL-MR150 İnceleme

Muhtemelen artık yazlıklardan dönülmüştür fakat gelecek yaz yine gidilecek. Ayrıca bu cihazın tek kullanım alanı yazlık beldeler de değil, internetin bulunmadığı her yer.
Evet, genelde yazlıklarda yerel internet kullanımı gereksiz masraf olarak görünür, o nedenle her yaz mobil hatlara yüklenilir, ailedeki her birey kendi hattını tüketir, ek faturalar önenir. Ancak şöyle tek bir mobil veri hattı alınıp bir 4G Router ile paylaşıma açılsa, hem bu sorun ortadan kalkar hem kullanım alanı çoğalır hem de daha yüksek performans elde edilebilir. TP-Link'in TL-MR150 cihazından bahsediyoruz. Bu cihaz bir kablosuz 4G Router ve bu sayede yazlık gibi yerel internet bağlantısı olmayan her yere hitap ediyor.
TP-Link TL-MR150 Özellikleri Nelerdir?
TP-Link TL-MR150, içine 4G hattınızı takıp interneti tam 32 cihaza kadar dağıtabilme olanağı tanıyor. 300 Mbps hızına kadar veri transferini destekleyen TP-Link TL-MR150, tak ve çalıştır kullanımını benimsediğinden pratik şekilde kullanılabiliyor, sorun çıkartmıyor. Tek yapmanız gereken bu cihazı fişe takmak ve SIM kart yuvasına da SIM kartı takmak hepsi bu kadar. Böylece 4G LTE hattınızdan aynı anda daha fazla cihaz üzerinden faydalanabilme olanağı tanıyor.
TP-Link TL-MR150 SIM Kart Adaptörü
Bu arada cihazın kutusunda SIM kart adaptörü bulunması da sevindirici. Böylece nanoSIM kartı microSIM kart boyutuna taşıyabiliyorsunuz.
Parlak siyah renkli tasarımıyla güzel görünen TP-Link TL-MR150, üzerinde çift anten bulunduruyor. Sökülebilir yapıda olan bu antenler LTE destekli olarak optimize edilmiş, böylece cihazın sabit ve verimli internet bağlantısı sunabilmesi amaçlanmış.
TP-Link TL-MR150 Ethernet Özelliği Var mı?
Ön yüzünde bildirim LED'leri bulunan cihazın arka yüzünde ise kablolu bağlantı yapmak isteyenler için LAN portları da sunulmuş. Burada yer alan 4 LAN portunu kullanarak dilerseniz cihazlarınızı Ethernet yolu ile de internete taşıyabiliyorsunuz. Yine burada cihazın tuşlarını da görüyoruz. Burada güç tuşu, reset ve Wi-Fi açma / kapama tuşları yer alıyor.
TP-Link TL-MR150 Tether Uygulaması
Olur da TP-Link TL-MR150 ile daha fazla ayar yapmak isterseniz yardımınıza Tether mobil uygulaması koşuyor. Hem iOS hem Android işletim sistemlerinde kullanılabilen Tether uygulaması ile beraber hem kurulumu kolay şekilde gerçekleştiriyor hem de cihazın pek çok ayarını tek noktadan yönetebiliyorsunuz.
Sonuç
TP-Link TL-MR150 genel hatları ve performansıyla gayet başarılı bir ürün. 4G üzerinden kişisel yerel ağını kurmak isteyenlerin beğenisini kazanacaktır. Fiyatı ise 795 TL. Özellikleri düşünüldüğünde bu fiyat uygun olsa da, piyasada benzer işi yapan daha uygun fiyatlı cihazların olması, TP-Link TL-MR150'^nin tek eksik yanı oluyor.
CHIP Online Notu: %85
+ Kolay kurulum
+ Performans
+ Güzel tasarım
+ 32 cihaza kadar bağlantı desteği
- Fiyatı
TP-Link TL-MR150 Teknik Özellikleri
- Standart IEEE 802.11a/b/g/n
- Bağlantı Hızı 300Mpbs
- Arabirim 10/100 Mbps LAN (4 adet), microSIM kart
- Anten 2 adet (harici)
- Buton WPS, Wi-Fi, Güç, Reset
- Frekans 2.4GHz
- Boyutlar 202 x 141 x 33.6 mm
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