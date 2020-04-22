TP-Link'ten Çok Güçlü Yeni Powerbank! İşte TL-PB20000 Özellikleri ve Fiyatı

TP-Link, 20 bin mAh kapasiteye sahip yeni Powerbank'ını satışa sundu. Yüksek kapasitesine karşın Li-polimer pil kullandığı için daha ince ve hafif olan TL-PB20000 Powerbank, her yere rahat taşınıyor ve şarj sorununu çözüyor.