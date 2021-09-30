TPM Şartı Olmadan Windows 11 Yüklenir mi? Bu Minik Araç ile Evet!

Microsoft, daha güvenli olması için Windows 11'e TPM şartı koydu, ancak bu Windows 11 yüklemeye engel değil. Hatta artık bunun için bir araç bile var!

  • Ercan Uğurlu
Windows 11'in TPM şartını "atlatan" araç

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