TPM Şartı Olmadan Windows 11 Yüklenir mi? Bu Minik Araç ile Evet!

Microsoft, bir sürpriz yaparak Windows 11'i bir anda karşımıza çıkardı çıkarmasına ancak bir dizi güvenlik gereksinimini de şart koştu. Elbette günün sonunda herkesin dileği güvenli bir işletim sistemi kullanmak ancak TPM 2.0 şartı, pek çok kişi için yeni bir sistemi de beraberinde getiriyor.
Windows 11'i yüklemek için bir dizi gereksinime ihtiyacımız var, bunların başında ise TPM geliyor. TPM, yani Trusted Platform Module (Güvenilir Platform Modülü) güvenlik özellikleri sağlamak için tasarlanmış bir teknoloji ve anakartlarda bulunan bir güvenlik donanımı. Windows 11'i bilgisayarınıza yüklemek için işlemcinizin, açıklanan AMD ya da Intel destek listesi içinde yer alması gerekiyor. Peki, şartları yerine getiremiyorsanız Windows 11'i yükleyemeyecek misiniz? Aslında yükleyebilirsiniz.
Bir GitHub geliştiricisi, TPM ve Windows 11 sistem gereksinimleri denetimlerini atlayan yeni bir Windows 11 yükleme komut dosyası oluşturmuş. Tamamen ücretsiz olarak bulunabilen bu uygulama ile TPM şartı olmaksızın Windows 11'i yükleyebiliyorsunuz.
Komut dosyası çalıştırıldığında, kayıt defterinde "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup" altında " AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU " değerini oluşturuyor ve bunu 1 veya true olarak ayarlıyor. Ayrıca ' appraiserres.dll ' dosyasını da siliyor. Bunun sonucunda Windows 11'i yükleyebiliyorsunuz, ancak bunun resmi olmayan 3'üncü parti bir yazılım olduğunu da unutmamak gerekiyor.
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