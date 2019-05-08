.tr Alan Adları El Değiştirdi
30 yıla yakın bir süredir ODTÜ tarafından tahsis edilen ".tr" uzantılı alan adlarının yeni sahibi belli oldu!
Ülkemizde kullanılan ".tr" uzantılı alan adlarının tahsisi konusunda tek yetkili olan ODTÜ, bu yetkisini kaybetti. İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) tarafından alınan karar sonrasında bu yetki, Türkiye'nin telekomünikasyon düzenleyicisi olarak görev yapan BTK'ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) geçti.
1991 yılından beri ICANN ile birlikte çalışan ve .tr uzantılı alan adlarını sağlayan ODTÜ'nün bugüne dek 350 bine yakın alan adı tahsis ettiği biliniyor. Bu alan adlarından elde edilen gelir ise, 25 milyon TL civarında. Üstelik bu gelir, 1 yıllık döneme ait.
Devir işleminin ne şekilde gerçekleşeceği henüz belli değil. Bu konuda, ICANN'e bağlı olarak çalışan IANA'nın (Internet Assigned Numbers Authority) bir açıklaması yapması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın