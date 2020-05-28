Trabzon'a Göktaşı mı Düştü? Yaşanan Büyük Parlama Korkuttu

Trabzon ve pek çok şehrimizde görülen büyük parlama, "Meteor mu düştü" sorusunu akıllara getirdi. Yapılan açıklama ise, bu soruya cevap vermekten uzak kaldı.

28 Mayıs 2020 02:45