Trabzon'a Göktaşı mı Düştü? Yaşanan Büyük Parlama Korkuttu

Başta Trabzon olmak üzere pek çok şehrimizde yaşayanlar, sosyal medyada gökyüzünde gördükleri büyük bir parlamadan bahsedince, akıllara "Trabzon'a Göktaşı mı Düştü?" sorusu geldi. Yazılan mesajlarda ve yayınlanan görüntüde, gökyüzünden dünyaya doğru gelen bir cisim çok net görülebiliyor. Ve bu cisim, büyük bir parlama yaratarak ortadan kayboluyor.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, kendilerine gelen benzer ihbarları doğrularken, yaşanan olayın yeryüzü ile ilgili bir olay olmadığını söyledi. Ayrıca, gelişmeleri dakika dakika izlediklerini belirtti. Bu açıklama, meteor düşmesi iddialarını güçlendiriyor.
Bahsi geçen patlama, Trabzon ile birlikte Artvin,Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan illerinden de görüldü.
Trabzon'a Meteor Düşmüş Olabilir mi?
Pek çok uzman, bunun bir göktaşı olayı olduğundan emin görünüyor. Hatta yapılan erken tahminler, meteorun Karadeniz'e düşmüş olabileceği yönünde ağırlık kazanıyor.
Bu arada, videonun, Bingöl'de yaşayan Veysel Sönmez isimli bir şahıs tarafından çekildiğini de belirtelim.
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