TrackView Nedir, Ne İşe Yarar? TrackView Nasıl Kullanılır?

Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar hayatımızın artık bir parçası. TrackView ile bu cihazların konum takibini yapmak mümkün. Peki TrackView Nedir, Ne İşe Yarar? TrackView Nasıl Kullanılır?