TrackView Nedir, Ne İşe Yarar? TrackView Nasıl Kullanılır?

TrackView, kullandığınız tabletlerinizi, akıllı telefonlarınızı ya da bilgisayarlarınızı konum izleme, video ve ses izleme, hareket / ses algılama, anlık uyarı, rota kaydı ve bulut gibi harika özelliklere sahip bir mobil güvenlik sistemine bağlayan bir platformlar arası yazılım uygulamasıdır.
TrackView Özellikleri Nelerdir?
TrackView kullanıcıları genel olarak uygulamayı konum izlemek için ve telefon güvenliğini yükseltmek amaçlı kullanmaktadırlar. Ancak bu uygulama günlük yaşamınızda birçok şekilde kullanılabilir. Aşağıda bazı tipik uygulama senaryoları verilmiştir:
- Konum izleme, video / ses izleme ile yanlış yerleştirilmiş veya çalınmış mobil cihazlarınızı bulmak için.
- Evinizi mobil cihazlarınızda dünyanın her yerinden video / ses gözetleme yoluyla izlemek için.
- Evinizdeki hareket, ses ve diğer sensör bilgileri gibi farklı olayları tespit etmek ve nerede olursanız olun uyarı almak için.
- Arabanızın nereye park edildiğini bulmak ve arabanızın çevresinde neler olup bittiğini izlemek için.
- Konumlarını takip ederek ve çevresini bilerek çocuklarınızı güvende tutmak için.
- İlgili tarafların ve yerlerin uzaktan video / ses izlemesini yapmak ve kaydını almak için.
Trackview Kullanmak İçin Neye İhtiyacınız Var?
Birbirinizi izlemek için TrackView yüklü en az iki cihaza (ör. Akıllı telefonlar, Tabletler ve PC'ler) ihtiyacınız vardır. Ayrıca gereken tek şey TrackView yazılımına giriş için bir Gmail hesabıdır. Uygulamayı indirip hesaba giriş yaptıktan sonra pratik ara yüzü sayesinde uygulamayı anında kullanmaya başlayabilirsiniz.
Trackview İle Hangi Cihazlar Çalışabilir?
- TrackView Android sürümü, Android 4.0 veya üstünü çalıştıran cihazları (Cep telefonları ve tabletler) destekler.
- Uygulamada Google Play Hizmeti yüklü olmayan Android cihazlar için konum izleme özelliği desteklenmez. Ancak, tüm video, ses, alarm ve buzz ile ilgili özellikler tam olarak desteklenmektedir.
- TrackView Window PC sürümü XP, Vista ve Windows 7/8'i destekler.
- TrackView iOS sürümü iOS 8.0 ve üstünü destekler.
Trackview Nasıl Kullanılır?
Akıllı telefonunuz, tabletiniz veya Windows PC'niz gibi birden fazla cihazınızda (en az iki) kendi Gmail hesabınızı kullanarak TrackView'a giriş yapmanız gerekir. Bu cihazlarda oturum açtığınızda, bunlar birbirine bağlanır. Her bir cihazdan herhangi birini izleyebilirsiniz.
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