Trafik Işıkları, Kendi Kararlarını Kendileri Verecek!
Trafik ışıkları, artık karşıya geçmek isteyen kişileri tanıyıp otomatik olarak çalışacak. Peki bu sistem nasıl çalışacak?
- Levent Öztürk
Eğer trafik ışıklarında bulunan ve yayaların karşıya geçmek istediklerinde bastıkları düğmelerin işe yaramaz olduğunu düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Her zaman eliniz boş olmayabiliyor, yavaş çalışıyorlar ve neredeyse kırmızı ışıkta geçmeyi teşvik edecek bir ruh haline bile sebep olabiliyorlar.
Neyse ki Avusturyalı araştırmacılar bu sorun için bir çözüme sahip olabilir: Trafik ışıklarının karşıya geçme isteğinize kendilerinin karar vermesi. Araştırmacıların geliştirdiği kamera ile donatılmış trafik ışıkları, karşıya geçmek isteyen kişileri algılıyor. Bilgisayar görüşü, 8 x 4.5 metrelik bir alanı tarıyor ve doğru konumda bir ya da daha fazla kişi gördüğü zaman saniyeler içerisinde ışıklara bir sinyal gönderiyor.
Araştırmacıların söylediğine göre bu işlem, sizin düğmeye basmanıza göre üç yada dört saniye daha hızlı.
Belki de daha önemlisi, bu sistemin esnek olabilmesi. Eğer karşıya geçen kalabalık bir yaya grubu görürse yeşil ışığın süresini arttırabiliyor ve eğer insanlar ışık hazır olmadan önce fikirlerini değiştirirlerse kırmızı ışığın yanmaya devam etmesini sağlayabiliyor. Tabii ki ekip bu sistemin yaratabileceği mahremiyet sorunlarının da farkında. Görüntüler kamerayı asla terk etmiyor ve niyete karar vermek için sadece geometrik bilgi kullanılıyor. Bu sistem, tamamen bağlantılı olsa bile kişileri tanıma yeteneğine sahip değil.
Ayrıca bu sadece bir araştırma projesi değil. Günther Pincher firması bu ışıkların ilk örneklerini Viyana bölgesinde kurmaya hazırlanıyor ve 2020 yılın sonuna kadar "seçilen konumlarda" düğme sistemini değiştirmeyi planlıyor. Sistemin bizlerin yaşadığı yerlere gelmesine kadar uzun bir süre geçebilir ama artık gelecekte ışık düğmeleri ile uğraşmayacağımızı biliyoruz.
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