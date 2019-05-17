Translatotron, Sesinizle Çeviri Yapabiliyor
Google, söylediklerinizi sizin sesinizle başka dile çevirebilen Translatotron'u denemeye başladı!
Bilmediğiniz dilleri "konuşmak" sanırız eskisinden daha kolay bir hale geliyor. Google'ın yeni gösterdiği Translatotron hizmeti, konuşmanızı başka bir dile direkt olarak çeviriyor, üstelik sizin sesiniz ve ritminizle.
Google'a göre Translatotron, ses verisini alarak bunu bir spektrogram, yani frekansların görsel bir temsili olarak işliyor. Ardından hedef dilde yeni bir spektrogram oluşturuluyor. Böylece minimum anlam kaybıyla çok hızlı bir çeviri gerçekleşiyor. Araç, istendiğinde bir ses kodlayıcı bileşeniyle çalışabiliyor, böylece konuşanın sesi korunabiliyor.
Çeviri sesi biraz robotu andırsa da, sesinizin belirli özelliklerini koruyor. Translatotron'un çeviri girişimlerini Google Research'ün GitHub sayfasında okuyabilirsiniz.
Google, son aylarda Translate hizmetinde önemli geliştirmeler yapmıştı. Geçen sene hizmete aksanlar eklenmiş, bu sene ise akıllı ekranlar ve hoparlörler için "tercüman modu" getirilmişti.
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