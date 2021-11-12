Travis Scott konserinde ölü sayısı 9'a yükseldi! Sebebi Drake mi?

ABD'nin Houston kentinde geçtiğimiz günlerde Astroworld Müzik Festivali düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı açılış gecesi faciaya dönüştü. Yaşanan izdiham nedeniyle yaklaşık 300 kişi yaralanırken 8 kişi de hayatını kaybetmişti.
İzdihamda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Bharti Shahani'nin hayatını kaybetmesi ile can kaybı 9'a yükseldi. Bharti Shahani'nin ailesinin avukatı yaptığı açıklamada, Shahani'nin izdiham sırasında aldığı 'korkunç yaralar' nedeniyle dün geç saatlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Scott ve Drake'a Tazminat Davası Açıldı
Yaralananlar arasında bulunan 23 yaşındaki Kristian Paredes, Travis Scott ve Drake ile birlikte organizasyon şirketlerine dava açarak, 1 milyon dolarlık tazminat talep etmiş.
Predes, Scott ve Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlamış, organizasyon şirketi Live Nation'ın yeterli güvenlik ve tıbbi hizmetleri sağlamadığını öne sürmüştü.
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