Trend Micro'dan En Büyük Güvenlik Açığı Bulma Programı

Trend Micro'nun sıfırıncı gün girişimi (ZDI) dünyanın en büyük güvenlik açığı bulma programı seçildi.

Trend Micro, Güvenlik Açıklarını Bulacak

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