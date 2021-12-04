Truck Simulator: Ultimate 30 Milyon İndirmeye Ulaştı

Dünyanın en çok indirilen otobüs simülasyonu oyunu Bus Simulator : Ultimate ile küresel oyun sektöründe bilinirliğini artıran Zuuks Games, "Truck Simulator : Ultimate" ile dünyada ilk kez simülasyon ve tycoon oyununu bir araya getirdi. Yerli oyun üreticisi, 3 aydan kısa sürede dünya çapında 30 milyon indirme sayısına ulaştı.