Trump, Apple'ın 5G Üzerinde Çalışmasını İstiyor

Trump, Teksas'taki Apple kampüsünü ziyaret etti ve teknoloji devinden yeni bir talepte bulundu!

  • Ercan Uğurlu
Trump, Apple'ın 5G Üzerinde Çalışmasını İstiyor

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Apple'ın Teksas'taki kampüsünü ziyaret etti ve bazı isteklerde bulundu. Bilindiği gibi Huawei'ye karşı ticaret konusunda büyük engeller getiren Trump, Çinli şirketin 5G konusundaki yatırımlarından ve yaygınlığından da rahatsız. Bu konuda Apple'ın da çalışmalara katılması gerektiğini düşünen Trump, Apple CEO'su Tim Cook'a, şirketin 5G ağ teknolojisinde gelişmelere katkıda bulunması gerektiğini direkt olarak iletti.

Trump'ın bu konuda istekte bulunmasının arkasında, Apple'ın henüz herhangi bir akıllı telefonunda 5G desteği bulunmamasının da önemi vardır kuşkusuz. Yani bırakın Apple'ın 5G teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmasını, bu teknoloji kullanan bir akıllı telefonu henüz yok.

Apple'ın ilk 5G'li telefonunu 2020 yılında piyasaya çıkarması bekleniyor. Rakipler ise 5G'li telefonlarını çoktan piyasaya sürdüler. Ancak Apple fanları da bu duruma çok yabancılık çekmeyeceklerdir diye düşünüyoruz, zira son yıllarda Apple trend yaratmaktan ziyade, trendi takip etme eğilimi gösteriyor. Trump'ın attığı Tweet'te geçen, "para, teknoloji, vizyon ve Cook" kısmındaki "vizyon" kısmının şirkette olup olmadığı son yıllarda çokça tartışılırken, bakalım Apple, Trump'ın bu isteğine nasıl cevap verecek...

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