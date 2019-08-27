Trump, "Engelleyebilme Hakkını" Geri İstiyor
ABD Başkanı Donald Trump, kendisini Twitter'da kullanıcılarını engellemekten alıkoyan mahkeme kararına savaş açtı!
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da kullanıcıları özgürce engelleyebilmek için itiraz edecek. ABD Adalet Bakanlığı, İkinci ABD Gezici Temyiz Mahkemesi'ne duruşmanın tekrarı için başvuruda bulundu.
Adalet Bakanlığı'nın iddiasına göre Trump hakkında verilen karar, "temelinde yanlış anlamaya" dayanıyor. Başvuruya göre bu tür bir karar, "kişisel hesaplardan yapılan her paylaşımı anayasal incelemeye tabi bir devlet eylemine dönüştürecek".
Ancak Trump'in işi kolay olmayabilir çünkü hakim Barrington Parker, önceki kararında @RealDonaldTrump hesabının resmi faaliyetlerde "Beyaz Saray'ın ana araçlarından biri" olduğunu söylemişti ve Trump'ın tweet'lerinin devlet eylemi olduğundan dolayı incelemeye alındığını vurgulamıştı.
Trump, kendi hakkındaki eleştirileri görmek istemese de karar, rakip politikacıların birbirlerinin fikirlerine karşı mücadeleyi sürdürmelerini sağlayabilir.
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