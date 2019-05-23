Trump, Game of Thrones Finalini de Vurdu

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Game of Thrones'un final bölümü, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret krizinin son kurbanı oldu!

Game of Thrones Finali Çin'de Yayınlanmadı

Game of Thrones finali yayınlanmış olsa da Çin'de halen yayınlanmayı bekliyor. HBO'ya ait seriyi Çin'de yayınlama lisansına sahip olan platform Tencent Video, bölümü "iletim ortamı problemleri" nedeniyle yayınlayamadığına dair bir mesaj gösterdi.

HBO'ya göre ise durum, teknik bir sorundan değil Çin ve ABD arasında son günlerde alevlenen ticaret anlaşmazlığından kaynaklanıyor olabilir. CNN'e bir açıklama yapan ücretli TV hizmeti HBO, "içerik dağıtmada bir sorun yaşanmıyor" dedi. Firmadan bir yetkili, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada ise Tencent'in bölümü yayınlamasının Çin hükümeti tarafından yaşanan ticaret gerilimi nedeniyle engellendiğini iddia etti.

Tencent, bölümü yayınlayacağı zamanı kullanıcılarına bildireceğini söylerken, HBO'dan konuyu daha da açıklığa kavuşturacak bir bilgi gelmedi.

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