Trump otelleri .org sitesi ile şaşırdı
İsmini gizleyen birileri, Trump Hotelleri için .org uzantılı bir internet sitesi açtı ve...
TrumpHotels.com sizleri manzaralı bir görüntü – deniz, gökyüzü, palmiye ağaçları ve güzel bir havuz – ile karşılıyor.
Buna karşılık TrumpHotels.org, geçici hapis hücrelerindeki göçmenlerin fotoğrafları ve başkanın kendisinden bazı alıntıları gösteriyor.
Görünene göre birileri TrumpHotels.org adresini satın almış ve bu adresi, göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasına sebep olan sıfır-tolerans politikasına sahip lidere karşı bir hiciv kaynağına dönüştürmüş durumda.
İnternet adresi kayıtları TrumpHotels.rog'un Çarşamba günü satın alındığını gösteriyor ancak satın alımı yapan kişi başka bir hizmet aracılığı ile kaydını yaparak adını gizlemeyi başarmış durumda. Trump ise şimdiden aile ayrımı poliçelerinin iptal edilmesi için bir emri imzalamış ve ayrılan aileleri tekrar bir araya getirmek için söz vermiş durumda.
Her ne kadar Başkan Trump, seçim kampanyası sırasında kendisini önceki işlerinden ayırma sözü vermiş – yani Trump Hotelleri ile direkt olarak bağlantılarını koparacağını söylemiş – olsa da Daily Beast'in haberine göre ele geçirilen bir e-postada Trump Hotelleri'nin o sırada gelir yönetimi yöneticisinin söylediğine göre hâlâ hotellerin bazı kısımlarını kontrol etmeye devam ediyor.
Trump Hotels, Trump Organization ve Beyaz Saray ise henüz konu hakkında bir yorum yapmış değil...
Levent Öztürk
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