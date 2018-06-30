Trump otelleri .org sitesi ile şaşırdı

İsmini gizleyen birileri, Trump Hotelleri için .org uzantılı bir internet sitesi açtı ve...

Trump Hotellerine .org sürprizi...
"Engelli Erişimi - İspanyolca Konuşma - Çocuk Konaklaması"

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Trump otelleri .org sitesi ile şaşırdı

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