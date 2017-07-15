"Trump Twitter'da vatandaşların haklarını ihlal ediyor"

Başkan Trump'a, Twitter'da insanları engellediği için Kolombiya Üniversitesi tarafından dava açıldı...

Trump'a Twitter engelleri için dava açıldı!

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