Trump UFO hakkında en gizemli soruyu yanıtladı: "Orası çok ilginç bir yer"

Donald Trump, dünyanın en büyük gizemlerinden biri olan UFO meselesi hakkında yöneltilen soruya ilginç bir cevap verdi. İşte uzaylıların gerçekten olup olmadığı sorusuna Trump'ın akılları karıştıran cevabı!

Trump UFO hakkında en gizemli soruyu yanıtladı: "Orası çok ilginç bir yer"

ABD Başkanı Donald Trump, Babalar Günü sebebiyle resmi Youtube hesabında bir yayın gerçekleştirdi. Yayında Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. en merak edilen soruları sordu.

Röportajdaki sorular arasında "En sevdiğin çocuğun kim" bile yer alıyordu. Yaklaşık 22 dakika süren röportajın ilerleyen dakikalarında konu dünyanın en büyük gizemlerinden birine geldi.

Donald Trump JR., babası Başkan Donald Trump'a uzaylıların varlığının gerçekliği konusunda açıklama yapıp yapmayacağını sordu. "Görevi bırakmadan önce bize uzaylıların olup olmadığını söyleyecek misin?" sorusuna, Trump akılları karıştıran bir yanıt verdi.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Donald Trump, "Çok kişi bunu soruyor bana. Milyonlarca kişi Roswell'e gitmek istiyor. Orası hakkında ne bildiğimi sana söylemeyeceğim ama orası gerçekten çok ilginç bir yer." dedi. Trump'ın sessiz kalmayı tercih ettiği bir konuya, 'çok ilginç' nitelendirmesinde bulunması akıllarda soru işareti yarattı.

"Yeni gizliliği kaldırma ihtimalin var mı diyorsun?" sorusuna ise "Bunu düşünmem lazım." diyerek açık kapı bıraktı.

WATCH: Triggered hosted by Donald Trump Jr and special guest President Donald Trump!WATCH: Triggered hosted by Donald Trump Jr and special guest President Donald Trump!
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ROSWELL UFO VAKASI NE?

Roswell UFO Vakası, ABD'de New Mexico eyaletinde yer alan Roswell adlı kasabada gerçekleşmişti. Orman servis kurtarış pilotluğu yapan bir kişi, kayıp bir uçağı aramaya çıktıklarında saatte 222.000 km hızla giden 4 adet disk şeklinde uçan daire gördüğünü iddia etmişti. Roswell kasabası şerifi anlaşılamayan bir cismin kasabadaki bir araziye düştüğünü rapor etmiş, ardından olay yerinden toplanan yok parçalar ve ayrıntılar yok edilmişti. Amerikan ordusu ilk önce kasaba gazetesinin yaptığı haberleri onaylamış daha sonra da reddetmişti. Cisimlerin aslında meteoroloji balonu olduğu açıklanmıştı. Kasaba halkı ise gerçekleşen bu vakadan sonra da anlam veremedikleri cisimler gördüklerini belirtmişlerdi. Roswell kasabası bu sebeple UFO konusunda bir efsane haline geldi. Kasabanın birçok yerinde UFO ile ilgili yazı ve görseller yer alıyor.

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