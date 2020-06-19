Trump UFO hakkında en gizemli soruyu yanıtladı: "Orası çok ilginç bir yer"

Donald Trump, dünyanın en büyük gizemlerinden biri olan UFO meselesi hakkında yöneltilen soruya ilginç bir cevap verdi. İşte uzaylıların gerçekten olup olmadığı sorusuna Trump'ın akılları karıştıran cevabı!