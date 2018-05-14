Trump ve Xi, ZTE'yi ABD'ye Geri Döndürüyor
ZTE'nin ABD'deki kapanma haberinin ardından ABD başkanı Donald Trump, sürpriz bir açıklamayla herkesi şaşırttı!
ZTE'nin ABD'de maruz kaldığı engellerin ardından ülkedeki işlemlerini durduracağını birkaç gün önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise ABD başkanı Trump, Çin'in başkanı Xi ile "ZTE'yi hızla işe geri döndürmek için" çalıştıklarını söyledi.
İki başkanın beraber çalıştığı haberi, Trump'ın insanlarla iletişim kurmak için sıkça tercih ettiği Twitter'da ortaya çıktı.
President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Mayıs 2018
ZTE'nin ABD'den donanım satın alması, zamanında yaptırımlara tabi tutulan İran ve Kuzey Kore'ye donanım sattığı ve bu konuda yalan söylediği için engellenmişti. Firma geçen senenin Mart ayında 1,19 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmiş ve çalışanlarının bir kısmının işini sonlandırmış, bir kısmını cezalandırmıştı. Temmuz'da ise firmanın yaptığını iddia ettiği bu hareketleri aslında yapmadığı ortaya çıkmıştı.
Zeynel A. Öztürk
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