Trump Yönetimi ISS'yi Özelleştirecek!

Trump yönetimi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2024'ten sonra özelleştirmeyi planlıyor!

Trump yönetimi ISS'yi özelleştirecek!

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