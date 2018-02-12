Trump Yönetimi ISS'yi Özelleştirecek!
Trump yönetimi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2024'ten sonra özelleştirmeyi planlıyor!
ABD hükümeti, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) finanse etmeyi 2024'te keserse, akla gelen en büyük soru: bundan sonra ne olacak? Görünüşe bakılırsa, özel sektöre devredilecek. Washington Post'un elde ettiği bir NASA belgesine göre, Trump yönetiminin bir bütçe talebi üzerine ISS'nin özelleştirilme planı anlatılıyor. Plan, potansiyel olarak istasyonun rolünü yerine getirebilecek "ticari varlıkların ve yeteneklerin" teşvik edilmesi için (mali 2019'da 150 milyon dolar ile başlayan) fon talep edecek.
ABD, ISS'den vazgeçmek için acele edecek gibi görünmüyor, ve özelleştirmenin nasıl işleyeceği de kesin değil. Özel sektöre yavaş, kesintisiz, pürüzsüz ve sorunsuz bir geçiş planlanıyor.
Ancak bu strateji sadece ABD'de değil, dünyada da birçok muhalefetle karşı karşıya kalabilir. ISS, Amerikan hükümeti de dahil olmak üzere birçok ülkenin hükümetleri arasında bir işbirliği olarak kurulmuştu. Diğer ülkeler de dahil olduğunda ABD bunu bir kısmını nasıl özelleştirebilir? Hem Beyaz Saray hem de NASA'nın yeni yöneticisi özelleştirme işlemini açıkça desteklerken, iki taraftan politikacılar karara, yatırımın israfı ve ABD'nin ekonomik ve bilimsel etkisine karşı bir tehdit olarak itiraz edebilirler. Senatör Ted Cruz, "ileride kullanılabilecek ciddi bir ömür" olduğu sürece, finansman iptalini reddetti.
Ve bir de istasyonun doğası var. Bu istasyon bilim için tasarlanmıştı - özel şirketler burayı ne amaçla kullanacak? Özellikle sadece bir kısmına sahip olduklarında, ne için kullanabilirler? Özelleştirme gerçekten olursa, bu istasyonla kimin ne yapacağının açıkça netleştirilmesi gerekecek.
H. Hüseyin Öztürk
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