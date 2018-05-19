Trump'ın Savunması da ZTE'ye Yetmedi!
Kepenkleri indirme noktasına gelen Çinli telefon devi, ABD başkanı Donald Trump'ın büyük desteğine rağmen ABD'den istediğini alamadı!
eyaz Saray Ödenekleri Komisyonu, ZTE'ye karşı yaptırımlar uygulayacak bir yasa tasarısını onayladı ve Başkan Donald Trump'ın, kepenkleri indirecek kadar güç durumda kalan Çinli telefon üreticisini savunmasını reddetti.
ABD'deki dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi olan ZTE, Amerikan işletmelerinin şirkete donanım veya hizmet satmasını engelleyen bir ABD Ticaret Departmanı reddi kararı ile uğraşıyordu. Yedi yıllık yasak, ZTE'yi "ana faaliyetlerini" durdurmaya zorlamıştı. Yasak, hükumetin ZTE'nin İran'a ve Kuzey Kore'ye yasa dışı yollarla ABD ekipmanı göndermesi yüzünden geldi. Daha doğrusu, ABD, bu yasa dışı göndermelerle ilişkili çalışanların işten çıkarılmasını istedi ama bu gerçekleşmeyince kararlı davranıp yasağı uygulamaya geçirdi. Ancak Başkan Donald Trump, herkesi şaşırtarak, ZTE'ye yardım eli uzatmak istemişti.
ZTE, kararı bozmak için çalışıyordu ve umutlarını ABD ve Çin arasındaki daha geniş kapsamlı ikili görüşmelere yöneltmişti. Geçtiğimiz Pazar günü Donald Trump, Ticaret Departmanına "hızlı bir şekilde işe geri dönmenin bir yolunu bulmak" için çağrıda bulunan şaşırtıcı bir tweet gönderdi.
Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada ise, ZTE'nin "ABD şirketlerinden bireysel parçaların büyük bir yüzdesini satın aldığını" söyledi ve şirketin "Çin ile müzakere ettiğimiz büyük ticaret anlaşmasını ve Başkan Xi ile olan kişisel ilişkimi yansıtıyor" demişti. Ancak Trump'ın tüm bu abalarının sonuç vermediği açık...
H. Hüseyin Öztürk
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