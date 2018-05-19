Trump'ın Savunması da ZTE'ye Yetmedi!

Kepenkleri indirme noktasına gelen Çinli telefon devi, ABD başkanı Donald Trump'ın büyük desteğine rağmen ABD'den istediğini alamadı!

Trump'ın savunması da ZTE'ye yetmedi!

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