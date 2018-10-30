Trump'tan Casusluk İddialarına "Sert" Açıklama
Trump'ın "covfefe" paylaşımından sonra 'Nadiren cep telefonu kullanıyorum' tweet'i de eğlence konusu oldu!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın, iPhone'larını düzenli olarak telefon görüşmeleri yapmak ve tweet atmak için kullandığı tüm dünyaca bilenen bir gerçek. Ve New York Times'a göre, Çin ve Rus casusları, güvenlik önlemi olmayan cep telefonunu dinliyor. Ancak ABD Başkanı Trump bu iddialara savunma olarak, "nadiren" cep telefonlarını kullandığını twitledi.
Tahminler ise tersi yönde, görünüşe göre twit o sabahki günaydın twitlerinden birisiydi ve kişisel iPhone'undan gönderilmişti.
Ayrıca twitteki iddiası göz önüne alınınca, önceki hafta içinde Trump'ın attığı 76 twitin iPhone'u aracılığıyla gönderilmiş olması durumu daha da gülünç hale getiriyor.
Beyaz Saray'dan konu hakkında yorum istense de herhangi bir yanıt gelmedi.
Elbette bu Başkan Trump'ın sonunu getirecek bir olay değil. Ancak daha tehlikeli bir durumun habercisi olduğunu da görmezden gelmemek gerekiyor. Trump pozisyonundaki bir insanın söylediklerinin bu denli yanlış çıkması, hem Amerika hem de dünya için bazı sorunların habercisi olabilir.
Yavuz Alp Şimşek
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