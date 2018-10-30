Trump'tan Casusluk İddialarına "Sert" Açıklama

Trump'ın "covfefe" paylaşımından sonra 'Nadiren cep telefonu kullanıyorum' tweet'i de eğlence konusu oldu!

Trump'tan Casusluk İddialarına "Sert" Açıklama

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