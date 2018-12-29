Trump'tan Çin'e Bir Yumruk Daha!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Huawei ve ZTE gibi Çinli devlere karşı verdiği savaş giderek daha da sertleşiyor!
ABD Başkanı Trump'ın Çinli telekomünikasyon devlerine pek güvenmediği bir sır değil. Ve şimdi Beyaz Saray, çok ciddi bir adımı daha tamamlayarak önünüzdeki yıl, ABD'nin en büyük iki Çin telekomünikasyon donanımı üreticisinden yapılan satın alımları sınırlamaya hazırlanıyor.
Başkan Donald Trump'ın, ABD kablosuz taşıyıcıların ve diğer firmaların ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendirdiği Çin'in ZTE ve Huawei gibi devlerinden ağ donanımı satın almalarını sınırlayacak bir kararname hazırlığında olduğu zaten biliniyordu. Kararname sekiz aydan fazla bir süredir hazırlanmaktaydı ve Reuters'ın yönetim ve telekom endüstrisindeki adsız kaynaklardan alıntı yaparak söylediğine göre, Ocak ayında devreye girebilir.
Hem ZTE hem de Huawei, Çin hükumetiyle çalışmak ve potansiyel olarak Amerikalılar üzerinde casusluk yapmak amacıyla ekipmanlarını kullanmak ile suçlanıyor. Ayrı bir olayda ise, Huawei CFO'su Wanzhou Meng, Aralık ayı başında Kanada'da gözaltına alınmıştı ve İran'la iş yaparak ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye iade edilmişti.
Reuters'ın söylediğine göre, yaklaşmakta olan kararname, Huawei veya ZTE'yi özel olarak adlandırmayabilir ama Ticaret Bakanlığı yetkilileri, iki şirket tarafından üretilen ağ ekipmanlarına yöneltilmiş gibi yorumlayacak.
Ağustos ayında Trump, ABD hükumetinin ve üstlenicilerinin ZTE, Huawei ve diğer Çinli iletişim şirketlerinden bazı telekomünikasyon ve video gözetim ekipmanlarını satın almalarını yasaklayan bir yasa tasarısı daha imzalamıştı...
Levent Öztürk
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