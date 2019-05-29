TSMC, Huawei İçin İşlemci Üretimine Başladı!
Huawei için güzel haber: TSMC, Kirin 985 yonga setleri için 7nm+ seri üretimine başladı.
- Ercan Uğurlu
Bir süredir şok üstüne şok yaşayan Huawei için sevindirici gelişmeler de yaşanıyor. TSMC'den gelen haberlere göre, Kirin 985 yonga setleri için 7nm+ seri üretimine başlanmış. EUV litografisini ilk kez kullanacak olan TSMC, böylece Intel ve Samsung'un ana rakibi olma yolunda da adım atmış oluyor.
Çin'den gelen haberlere göre TSMC, Huawei için tedarikte bulunmaya devam edecek. Bu yeni süreçte Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'da yer alması beklenen Kirin 985 yonga seti üretecek olan TSMC'nin, özellikle son dönemde ABD'de kriz yaşayan Huawei'yi bir nebze de olsa rahatlattığı kesin. Bu açıklama ile beraber ticari anlaşmasına aynı şekilde devam edeceğinin işaretini veren TSMC, var olan sorunların iki şirket arasındaki iletişimi etkilemeyeceğini de göstermiş oldu.
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