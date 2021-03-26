Tüberküloz Olduğu Sanılan Kadının Ciğerlerinden Prezervatif Çıktı

Tüberküloz olduğu sanılan ama bir türlü iyileşmeyen kadın hastanın akciğerinden çıkan prezervatif (kondom) parçası doktorları bile şaşırttı...

Tüberküloz sandılar, prezervatif çıktı!

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