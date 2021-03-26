Tüberküloz Olduğu Sanılan Kadının Ciğerlerinden Prezervatif Çıktı

Tüberküloz (TB), akciğerleri etkileyen ağrılı bir hastalık ve bugün hala dünya çapında her yıl bir milyondan fazla insanın ölümüne neden oluyor. Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin bu bakteriyi taşıdığı ancak hastalık semptomları göstermediği düşünülüyor. Bunlardan yaklaşık yüzde 5 ila 10'unun özellikle bağışıklık sistemi zayıflamışsa hastalığa yakalanma şansına sahip olduğu belirtiliyor.
27 yaşındaki bir kadın öğretmen, altı aydır devam eden öksürük, ateş ve kalın mukus ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gitmeden dört ay önce antibiyotik ve anti-tüberküloz tedavisi verildi. Tedavi, semptomları üzerinde hiçbir etki yapmadı. Okul öğretmeninin balgamında TB testi yapıldı ve negatif bulundu, ancak göğsü tarandığında akciğerinin sağ üst lobunda bir lezyon buldular. Ameliyatla lezyonu almaya çalışan cerrahlar, büyük bir sürprizle karşılaştı. Bunun bir lezyon değil, bir kondom parçası (prezervatif parçası) olduğu ortaya çıktı.
Konu ile ilgili açıklama yapan doktorlar, kondom parçasının akciğere nasıl ulaştığını halen çözemediklerini söylüyorlar. Bulunan parçanın fazlasıyla bozulduğunu söyleyen ekip, yine de bunun bir kondom parçası olduğunun kesin olduğunu belirtiyor. Teşhisin bu kadar geç konulmasının nedeni olaraksa, kadının ve partnerinin yaşananlar hakkında gerçek bilgileri paylaşmamalarını gösteriyorlar.
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