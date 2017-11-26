Tuhaf Görünümlü Yıldızlararası Asteroit: Oumuamua
İlk bilinen yıldızlararası asteroit, sıra dışı şekli ve farklı yapısıyla bilim insanlarının ilgi odağı oldu!
Bilim insanları 750.000 civarı asteroit ve kuyruklu yıldızı biliyorlar ve hepsi de bizim güneş sistemimizin bir parçası. Ama bir tanesi hariç... Bilim insanları yeni bir "yıldızlararası" asteroit saptadı ve bu, oldukça garip bir görünüşe sahip.
Geçen ay saptanan yıldızlararası obje "Oumuamua"nın analizini bilim insanları bugün paylaştı. Asteroit, kimyasal yapısı ve diğer özellikleriyle astronomları oldukça şaşırtmış görünüyor ve bu özellikler, güneş sistemimizde önceden tahmin edilenden çok daha fazla yıldızlararası obje olabileceğini gösteriyor.
"Oumuamua"nın hikâyesi, 19 Ekim 2017'de Hawaii'li Pan-STARRS1 teleskop sisteminin onu görmesiyle başlıyor. Bilim insanları ona A/2017 U1 adını vermişler ama hemen garip bir şeye baktıklarını anlamışlar, çünkü objenin yörüngesi de, şekli de oldukça tuhaf. Yani obje, basitçe Güneş'in etrafında dönmüyor, güneş sisteminin dışından geldiğini "açıkça" belli eden bir hızda dolanıyor. Ayrıca şekli de ince uzun bir yapıya sahip.
800 metre uzunluğundaki ve 80 metre genişliğindeki garip şekilli objenin bir kuyruklu yıldız olmayışı, güneş sistemimizde yıldızlararası birçok diğer objenin de bulunabileceğine işaret ediyor. Çünkü bilim insanları önceden yıldızlararası objelerin kuyruklu yıldız olacağı tahminini yapıyorlardı. Oumuamua ise ışık saçmadığı için böyle nesnelerin çoğu güneş sistemimizde sessizce dolanıyor olabilirler.
H. Hüseyin Öztürk
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