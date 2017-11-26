Tuhaf Görünümlü Yıldızlararası Asteroit: Oumuamua

İlk bilinen yıldızlararası asteroit, sıra dışı şekli ve farklı yapısıyla bilim insanlarının ilgi odağı oldu!

Tuhaf Görünümlü Yıldızlararası Asteroit: Oumuamua

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