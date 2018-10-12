Tüm Android Sahipleri Fortnite Keyfini Yaşayacak!
Rekortmen oyun Fortnite cephesinde, oyunseverleri çok mutlu edecek gelişmeler yaşanıyor.
Fortnite, yılın ilk aylarında Samsung Galaxy Note 9 sahiplerine "özel olarak" oynanabilir hale getirilmişti. Ancak bir sınırlama vardı: oyuna erişebilmek için bir davetiyeye ihtiyaç duyuyordunuz. Epic Games, artık bu tür bir davetiyeye ihtiyaç duyulmayacağının müjdesini verdi. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Fortnite'ın beta sürümü, Android temelli cihazlardan oynanabilecek.
Oyunu Google Play Store'dan indirmeniz şimdilik mümkün değil. Yapımın keyfinden, mobil tarayıcınız vasıtasıyla yararlanabiliyorsunuz. Bunun için https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/mobile/android/get-started sitesini ziyaret etmeli ve talimatları sırayla yerine getirmelisiniz.
Alternatif olarak, siteyi bilgisayarınızdan ziyaret edebilir ve ekranda görünen barkodu Android cihazınıza okutabilirsiniz.
Oyunun hangi akıllı cihazlarla uyum içerisinde çalışacağını da buradan paylaşalım:
Google: Pixel / XL, Pixel 2 / XL
Asus: ROG, Zenfone 4 Pro, 5Z, V
Essential: PH-1
Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10
LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+
Nokia: 8
OnePlus: 5 / 5T, 6
Razer: Phone
Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2
ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s
Samsung: Galaxy S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4
Barış Terun
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