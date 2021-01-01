Tüm Dünyayı Korkutan Mutasyonlu Koronavirüs, Türkiye'de de Tespit Edildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen ve bulaşma hızının çok daha yüksek olduğu söylenen mutasyona uğramış Koronavirüs'ün Türkiye'de de tespit edildiğini duyurdu. Tüm gelişmeler haberimizde...

Mutasyonlu Koronavirüs Türkiye'de!

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen ve çeşitli ülkelerde de görülmeye başlanan mutasyonlu Koronavirüs, 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile Türkiye'de de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı ve şunları söyledi: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur."

Koronavirüs mutasyonu hakkında neler biliyoruz?

Koca, Twitter mesajı ile birlikte bir de basın açıklaması yayınladı. Açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı. Ayrıca son dönemde İngiltere'den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik.

İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.

Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda Mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.

Gelişmelerden vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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