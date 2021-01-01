Tüm Dünyayı Korkutan Mutasyonlu Koronavirüs, Türkiye'de de Tespit Edildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen ve bulaşma hızının çok daha yüksek olduğu söylenen mutasyona uğramış Koronavirüs'ün Türkiye'de de tespit edildiğini duyurdu. Tüm gelişmeler haberimizde...