Tüm iPhone 12'ler Karşı Karşıya: iPhone 12 vs Pro vs Pro Max vs Mini

Apple, Covid-19 nedeniyle oluşan yaklaşık 1 aylık gecikmenin ardından yeni iPhone serisini tanıttı. Yeni telefonlar, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'tan oluşuyor.
Telefonların tamamı 5G bağlantı desteğiyle gelirken, manyetik MagSafe bağlantısı yoluyla çeşitli aksesuarları da destekliyor. Yeni "seramik" ekran, Lidar sensörü öne çıkan yenilikler arasında.
iPhone 12 ve iPhone 12 Mini serinin en ucuz telefonları ve çift arka kamerayla geliyorlar. İki Pro modeli ise en pahalı modeller ve doğal olarak en üst düzey özelliklere sahipler.
Dört iPhone birden tanıtıldığından telefonları birbirinden ayırt etmek, hangisinin ne sunduğunu hatırlamak biraz zor olabilir. Aşağıdaki tablo, iPhone 12'ler arasında hızlı bir karşılaştırma yapmanızı sağlayacak.
iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro ve 12 Pro Max teknik özellikleri
|Apple iPhone 12
|Apple iPhone 12 Mini
|Apple iPhone 12 Pro
|Apple iPhone 12 Pro Max
|Ekran boyutu, çözünürlük
|6,1 inç OLED; 2.532x1.170 piksel
|5,4 inç OLED; 2.340x1.080 piksel
|6,1 inç OLED; 2.532x1.170 piksel
|6,7 inç OLED; 2.778x1.284 piksel
|Piksel yoğunluğu
|460 ppi
|476 ppi
|460 ppi
|458 ppi
|Boyutlar (inç)
|5,78 x 2,82 x 0,29 inç
|5,18 x 2,53 x 0,29 inç
|5,78 x 2,82 x 0,29 inç
|6,33 x 3,07 x 0,29 inç
|Boyutlar (milimetre)
|146,7 x 71,5 x 7,4 mm
|131,5 x 64,2 x 7,4 mm
|146,7 x 71,5 x 7,4 mm
|160,8 x 78,1 x 7,4 mm
|Ağırlık (gram)
|164 g
|135 g
|189 g
|228 g
|Mobil yazılım
|iOS 14
|iOS 14
|iOS 14
|iOS 14
|Kamera
|12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş)
|12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş)
|12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş), 12 megapiksel (telefoto)
|12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş), 12 megapiksel (telefoto)
|Ön kamera
|12 megapiksel
|12 megapiksel
|12 megapiksel
|12 megapiksel
|Video yakalama
|4K
|4K
|4K
|4K
|İşlemci
|Apple A14 Bionic
|Apple A14 Bionic
|Apple A14 Bionic
|Apple A14 Bionic
|Depolama
|64 GB, 128 GB, 256 GB
|64 GB, 128 GB, 256 GB
|128 GB, 256 GB, 512 GB
|128 GB, 256 GB, 512 GB
|Veri deposu
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Genişletilebilir depolama
|Yok
|Yok
|Yok
|Yok
|Batarya
|Açıklanmadı; Apple, 15 saatlik video oynatmayı listeliyor
|Açıklanmadı; Apple, 15 saatlik video oynatmayı listeliyor
|Açıklanmadı; Apple, 17 saatlik video oynatmayı listeliyor
|Açıklanmadı; Apple, 17 saatlik video oynatmayı listeliyor
|Parmak izi sensörü
|Yok (FaceID)
|Yok (FaceID)
|Yok (FaceID)
|Yok (FaceID)
|Bağlayıcı
|Thunderbolt
|Thunderbolt
|Thunderbolt
|Thunderbolt
|Kulaklık girişi
|Yok
|Yok
|Yok
|Yok
|Özel özellikler
|5G etkin; MagSafe; suya dayanıklı (IP68); kablosuz şarj etme; çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM)
|5G etkin; MagSafe; suya dayanıklı (IP68); kablosuz şarj etme; çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM)
|Lidar tarayıcı; 5G etkin; MagSafe; suya dayanıklı (IP68); kablosuz şarj etme; çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM)
|Lidar tarayıcı; 5G etkin; MagSafe; suya dayanıklı (IP68); kablosuz şarj etme; çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM)
|Fiyat (USD)
|$829 (64GB), $879 (128GB), $979 (256GB)
|$729 (64GB), $779 (128GB), $879 (256GB)
|$999 (128GB), $1,099 (256GB), $1,299 (512GB)
|$1,099 (128GB), $1,199 (256GB), $1,399 (512GB)
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