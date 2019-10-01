Tüm İpuçları, Apple'ı İşaret Ediyor!
Dünyanın en önemli LCD ekran üreticilerinden ve Apple'ın önemli iş ortaklarından biri olan Japan Display'in yardımına, yine Apple koşuyor!
- Levent Öztürk
Japan Display, aralarında iPhone 11'in de olduğu bazı iPhone modelleri için LCD ekranları sağlıyor. Ancak yaşanan finansal zorluklar, firmanın yeni destek aramasına sebep olmuştu. Ortaya çıkan ipuçlarına göre Apple, Çinli bir yatırım firmasının verdiği desteği çekmesinin ardından, şirkete verdiği desteği iki katına çıkartacak.
Çinli sermaye firması Harvest, 80 milyar yenin (yaklaşık 4,2 milyar TL / 740 milyon ABD doları) yarısından fazlasını karşılayacaktı ancak bu haftanın başlarında çekildi. Apple'ın kendisinin de 100 milyon dolardan fazla yatırım yapması bekleniyordu.
Japan Display bu gelişmenin ardından yeni yatırım kaynakları aramak zorunda kaldı ve söylenilene göre müşterilerinden birinden 200 milyon dolar almayı bekliyor. İki firma arasındaki ilişki düşünülürse, bunun Apple'a yönelik hafifçe gizlenmiş bir referans olduğu tahmin edilebilir.
Japan Display'in gelirinin %60 kadarı Apple'dan geliyor ve bu da firmanın iPhone tedarik zincirinin büyük bir parçası olması anlamını taşıyor. Ancak, belki de ironik bir şekilde, Japan Display'in problemlerinin sebeplerinden biri de müşteri tabanını çeşitlendirememiş olması.
Bir diğer sebep ise, iPhone 11 Pro'da kullanılan OLED ekranların seri üretiminin yapılamıyor olması. Bu OLED ekranlar, kullanıldıkları cihazların fiyatını da arttıran bir şekilde göreceli olarak pahalılar ve Apple şu anda bu ekranları Samsung'tan tedarik ediyor.
Wall Street Journal, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Japan Display'in Apple için OLED ekran üretmeye başlamayı ümit ettiğini ve bu sırada firmanın orta-seviye telefonları için LCD ekran üretmeye devam edeceğini söylüyor.
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