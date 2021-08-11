Tüm Monster Notebook Ürünlerinde Yüzde 10 İndirim!

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları markası Monster Notebook, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacak alışverişlerde, tüm Monster Notebook ürünlerinde geçerli yüzde 10 indirim kampanyasını duyurdu. Ayrıca, Yapı Kredi World ile yapılacak notebook alışverişlerinde vade farksız 12 taksit fırsatı da mevcut.