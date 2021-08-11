Tüm Monster Notebook Ürünlerinde Yüzde 10 İndirim!

Monster Notebook, oyunculara ve yüksek performanslı teknoloji deneyimi arayan kullanıcılara fırsatlar sunmaya devam ediyor. Temmuz ayı boyunca geçerli yüzde 10 indirim kampanyasının süresinin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Monster Notebook web sitesinden ve mağazalarından yapılan alışverişlerde geçerli kampanya ile Abra, Tulpar, Semruk, Huma ve Markut serisi notebooklar, Aryond serisi monitörler ve Pusat serisi oyuncu aksesuarlarının tamamı yüzde 10 indirimle satın alınabiliyor.
Yapı Kredi World kart kullanıcılarına özel bir diğer kampanya kapsamında ise Monster Notebook dizüstü bilgisayar alışverişlerinde vade farksız 12 taksit imkânından yararlanmak mümkün. www.monsternotebook.com.tr adresinden veya Monster Notebook mağazalarından 31 Ağustos'a kadar yapılacak alışverişlerde geçerli bu iki kampanyadan aynı ayna yararlanılabiliyor.
Monster Notebook'un tüm ürünleri, sıra dışı satış sonrası hizmetleri ve mevcut kampanyaları hakkında detaylı bilgiye Monster Notebook mağazalarından veya web sitesindeki Monster Notebook Dijital Mağazası'ndan ulaşılabilir.
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