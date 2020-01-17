Tüm Telefonlara Tek Tip Şarj Cihazı İsteği

Parlamento üyeleri, elektronik atıkların değerlendirildiği bir toplantıda akıllı telefonlarda kullanılan şarj cihazlarından rahatsız olduklarını dile getirirlerken, üreticilerin şarj cihazlarını standartlaştırmalarının elektronik atık miktarını azaltacağı görüşünce birleşmişler. Yapılan araştırmaya göre, eski şarj cihazları yılda 51 bin tonluk atık oluşturuyor. Bunun neticesinde de Avrupa Parlamentosu üyeleri, endüstrinin farklı oyuncuları arasında bu konuda bir anlaşma sağlanması gerektiğini düşünüyorlar.
Baktığımızda bugün akıllı telefonların çoğu şarj için USB-C bağlantı noktasını kullanıyor. Farklı olarak eski tip telefon modelleri microUSB'yi kullanırken, iPhone'larda ise halen Lightning konnektörü kullanılmakta.
Avrupa komisyonu tarafından ele alınan bu konu aslında geçtiğimiz yıl da gündeme gelmişti. O dönemde Apple bir açıklamada bulunmuş ve "Apple inovasyon anlamına geliyor," diyerek, tüm telefonlarda tek tip konnektörün kullanılmasının inovasyona ket vuracağını ve kullanıcı deneyimini de olumsuz etkileyeceğini savunmuştu. Apple muhtemelen hala aynı görüşte.
Öte yandan Apple'ın iPhone'larında yakın zamanda Lightning'den USB-C'ye geçmeyi düşünmediği biliniyor. Şirket bunun yerine direkt olarak kablosuz şarja geçecek.
Bakalım Avrupa Parlamentosu tarafından konuşulan şarj cihazı konusu, diğer üreticiler tarafından nasıl karşılanacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın