Tüm Toyota Modellerinde Bu Özellikler Olacak!
Toyota, 2020 yılından itibaren, tüm otomobil modellerine bu küçük ama önemli özellikleri ekleyeceğini duyurdu!
- Levent Öztürk
2020 model yılı ile başlayarak Toyota, otomatik motor durdurma ve otomatik park özelliklerini tüm yeni araçlarına ekleyecek. Eğer araç önceden belirlenen bir süre boyunca çalışıyor olarak bırakılırsa, motor otomatik olarak kendisini kapatacak. Eğer sürücü, aracı park konumuna getirmeden araçtan inerse de, araç otomatik olarak vitesi park konumuna getirecek ve/veya el frenini aktif edecek.
Bunlar basit güvenlik iyileştirmeleri gibi gözükseler de, önemli olmadıkları anlamına gelmiyor. Sürücüler, garajlarda arabalarını çalışır halde unutabiliyorlar ve bunu fark etmeyebiliyorlar. Star Trek aktörü Anton Yelchin gibi pek çok kişi de el freninin unutulması sebebiyle gerçekleşen "kayma" kazalarında hayatını kaybetmiş durumda.
Toyota, zaten aracın çalıştığına veya viteste olduğuna dair görsel ve sesli uyarılara sahip ancak bu özellikler ile güvenlik önlemleri bir adım daha ileri taşınacak.
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