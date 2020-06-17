Tüm Windows 10 Sürümlerinde, Hatta Windows 8.1'de Bile Aynı Sorun

Microsoft'un Şubat 2019'da test etmeye başladığı Windows 10 20H1'in RTM yapısı, aralıkta Insider'lara test için sunulmuştu. Güncelleme, şu günlerde Mayıs 2020 güncellemesi adıyla kademeli olarak dağıtılıyor, ancak sahip olduğu birçok sorun çözülmüş değil.
Windows 10 güncellemelerinin yaşadığı sorunlar listesine hafta sonunda yazıcı kuyruğuyla ilgili bir sorun da eklendi. Sorun, yazdırmaya çalışırken kuyruğun kapanmasına yol açabildiği gibi, PDF'e yazdırma gibi yazılım tabanlı yazıcıları kullanım dışı bırakabiliyor. En son salı güncellemeleriyle ortaya çıkan sorun, yalnızca Mayıs 2020 güncellemesine has değil ve Windows 10, Windows 8 ve Windows Server'ın tüm sürümlerini etkiliyor.
Yani bu ayın salı güncellemesini yüklediyseniz, bu sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Microsoft sorunu geçici olarak çözmeye yönelik bir yol önermese de, akla gelen ilk yol, elbette güncellemeyi kaldırmak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın