Tüm Zamanların En Büyük 5 İnternet Sahtekarlığı!
İnternette çok rastlanan, dikkatli olmanız gereken, tüm zamanların en büyük 5 sahtekarlığını sıraladık!
İnternetin ortaya çıkmasıyla, onu kötüye kullananların ortaya çıkması aynı zamana denk geliyor. İnternet kadar eski olan sahtekarlıklar, epostalar, sahte siteler ve farklı şekillerde karşınıza çıkabiliyor. Bu saldırılar nedeniyle bugüne kadar sayısız insan, toplamda milyarlarca dolar zarara uğramış bulunuyor.
Aşağıda en sık rastlanan internet sahtekarlıklarını sıraladık. Bu saldırılar hakkında bilgi sahibi olmak, kendinizi daha iyi korumanızı sağlayacak.
1. Eposta Üzerinden Olta Saldırısı
Siber dolandırıcılık birçok şekilde karşınıza çıkabilir. Eposta çok yaygın olduğundan ve saldırı maliyeti düşük olduğundan, olta saldırısının en çok gerçekleştirildiği yerler arasında. Bu tür saldırılarda gerçek bir şirket veya şahıstan geliyor gibi görünen bir eposta alırsınız. Bankanız, eposta sağlayıcınız veya çevrimiçi satıcılar gibi. Bu epostada hesabınızda bazı değişiklikler olacağı veya hack'lendiğiniz, bilgilerinizi güncellemeniz veya parolanızı değiştirmeniz gerektiği iddia edilir.
Olta epostalarındaki bağlantılara tıklarsanız, sahte siteye yönlendirilirsiniz. Gerçek sayfa gibi görünse de bu sayfa, oturum açma bilgilerinizi toplamaya yöneliktir ve bu sayfaya yazdığınız bilgiler, direkt olarak sahtekarların eline geçecektir.
Bu nedenle epostalardaki bağlantılara tıklamak yerine, ilgili siteyi her zaman kendiniz açmanızda fayda var. Sahte epostalardaki bağlantıların da yanıltıcı olabileceğini, görünen adrese gitmeyebileceğini söyleyelim.
2. Teknik Destek Sahtekarlığı
Bu sahtekarlık türünde biri sizi telefonla arar ve örneğin Microsoft'tan veya bir güvenlik şirketinde aradığını söyler. Telefondaki kişi, bilgisayarınıza virüs bulaştığı konusunda sizi ikna ederek onu uzaktan kontrol etmek için yazılım yükletir. Bu durumda saldırgan, PC'nize bir fidye zararlısı yükleyebilir veya kişisel bilgilerinizi çalabilir.
3. Çevrimiçi Flört Sahtekarlığı
Çevrimiçi flört sitelerinde dolaşan sahtekarlar, öncelikle sizi başka bir ortamda sohbet etmeye ikna ederler (siteye yakalanmamak için). Bunun için genellikle size beklenmedik bir çabuklukta "aşık olurlar".
Sahtekar, genellikle sizden "masrafınızı karşılamanızı" isteyecektir. Bir uçak bileti almak gibi. Elbette bu sahtekar, sizinle hiçbir zaman buluşmayacaktır.
4. Nijerya Spam'ı
En eski sahtekarlık türlerinden biri olan Nijerya spam'ında genellikle Nijerya'dan biri, size bozuk İngilizcesiyle bir eposta gönderir ve sizden bol miktarda parayı ülke dışına çıkarmakta yardım ister. Nijeryalı "arkadaşınızın" zengin bir tanıdığı ölmüştür ve iddiasına göre para ülkede "sıkışmış" durumdadır.
Tüm bu hikaye elbette uydurmadır. Eğer bu hikayeye inanırsanız, sahtekar sizden parayı taşımakla ilgili çeşitli "masrafları" karşılamanız için sürekli yardım isteyecek, bunun sonunda size belirli bir ücret vermeyi vadedecektir.
Bu tür epostalar yaygın olduğundan, çoğu zaman direkt olarak istenmeyen eposta klasörüne düşerler.
5. Sosyal Medya Sahtekarlıkları
Saldırganların sosyal medyada sizden para çalmaya yönelik başvurduğu birçok yol var. Bunlardan bir tanesi, hack'lenen arkadaşlarınızın hesabı yoluyla size ulaşmak. Sahtekarlar, çoğu zaman size "Aman tanrım, bu videodaki sen misin?" yazan bir mesaj yollayacak ve mesaja ekledikleri bağlantıyla PC'nize bir zararlı yüklemenizi sağlayacaklardır. Bazı durumlarda bu mesaj, daha kişisel olabilir ve örneğin "arkadaşınız" görünümündeki sahtekar, kötü bir kaza geçirdiğini söyleyebilir ve sizden para yardımı isteyebilir.
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