Türk Mühendislik Şirketi Linktera Yazılım İhraç Edecek

Ar-Ge ve İnovasyon ofisleri de dahil olmak üzere 4 farklı lokasyonda her yıl 50'den fazla dijitalleşme projesinde birçok önemli kurumsal firmaya proje yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren Türk yazılım ve mühendislik şirketi Linktera, yeni yönetimiyle gücünü artırıyor. Risk ve Analitik yönetiminde dünya çapında 75 bini aşkın kurumda kullanılan SAS, robotik süreç otomasyonunda ABD merkezli UiPath, hazine yönetiminde Fransa merkezli Murex ve veri analitiğinde Hitachi Vantara, Vertica gibi küresel markalar Linktera'nın Türkiye'deki en önemli iş ortakları arasında yer alıyor.
3 kişilik ekipten, 200 kişilik yazılım ve proje ordusuna dönüşüm
2011 yılında 3 kişi olarak yola çıkan ve ortaya koyduğu başarılarla bugün çoğunluğu mühendislerden oluşan 200'e yakın uzman çalışana sahip olan Linktera, kısa süre önce gerçekleşen yeni yapılanmasıyla daha da güçleniyor. Dijital dönüşüm alanında 9 yıldır gerçekleştirdiği danışmanlık ve proje yönetimiyle Türkiye'nin önde gelen şirketlerine olan katkılarının yanı sıra yeni üst yönetim kadrosunun öne çıkan Ar-Ge ve İnovasyon vizyonuyla da yazılım alanında önemli bir atılım sergiliyor. Yeni vizyonunun diğer bir önemli parçası olan yurt dışına açılım konusunda da ilk adımını Dubai ofisiyle atan Linktera, bölgeye yazılım ihraç etmeye de hazırlanıyor.
Linktera, yeni yönetimiyle daha da iddialı
İleri dönem stratejilerinin ışığında yakın zamanda gerçekleşen yönetim değişikliğiyle Linktera, kurumsal ve profesyonel bir yönetim anlayışıyla hem global, hem yerel kurumlara hizmet etmeye devam edecek. Bu dönüşümün yereldeki uzmanlıktan global bir hizmet tedarikçiliğine evrilişini Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy şu sözlerle aktarıyor: "Finans/bankacılık başta olmak üzere e-ticaretten perakendeye, telekomünikasyondan sigortaya, ulaşımdan turizme kadar farklı alanlarda Türkiye'nin en büyük firmalarına danışmanlık, dijital dönüşüm ve yazılım desteği veriyoruz. Bu sorumluluktan yola çıkarak gelecek planlarımızı hassasiyetle yapıyoruz. Gerçekleşen değişim Linktera'nın yönetim ve yapılanma kurgusunda, gelecek dönem stratejileri kapsamında gerçekleşti. Linktera artık daha kurumsal ve profesyonel bir yapıya geçiyor. Bunu hem yerel hem de global olarak yapacağı atılımın ilk adımı olarak görebiliriz. Bu çerçevede klasik danışmanlığın ötesinde inovasyon odaklı ve yeni ürün/hizmet merkezli bir çalışma şekline geçiyoruz. İnsanı odağa alan yeni bir yönetim anlayışı da bu değişimin en önemli parçası."
LinkteraLABS ile Ar-Ge gücünü artırdı ve yazılım ihracatına başlıyor
Linktera Strateji ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Yönetici Ortak Berkman Çavuşoğlu, Marmara Teknokent'te kurdukları Ar-Ge merkezi LinkteraLABS'ta görev yapan uzman yazılım ekibiyle mobil çözümler ve robotik süreç otomasyonu başlıkları altında gelecek teknolojilerine ışık tutacaklarına dikkat çekti. Mobil bankacılık hizmetlerinin ve yapay zekanın dijital dönüşümün odağı haline geldiği bu süreç boyunca Linktera'nın yenilikçi altyapısı ve genç yetenekleriyle kurumsal firmaların dijital dönüşüm süreçlerine küresel standartlarda danışmanlık hizmeti sunmayı sürdüreceğini de belirten Çavuşoğlu, "Sunduğu yazılım çözümleriyle 20'nin üzerinde markayla eş zamanlı proje yürüten Linktera, yeni dönemde finans ve bankacılık sektörünün ihtiyaçlarına yönelik ürünlerinin yanı sıra kurum içi girişimcilik sistemiyle de BT alanında ihtiyaç duyulacak tüm çözümleri global standartlarda bir araya getiriyor. Bu sene itibariyle yazılım ihracatı hedefimiz odağında Dubai'de açılan yeni ofisimizle de üst düzey hizmet anlayışımızı Orta Doğu bölgesinden başlayarak yurt dışına taşıyoruz." dedi.
Profesyonel Hizmetlerden Sorumlu Yönetici Ortak Evren Coşkun ise: "Güvene ve uzun dönemli iş birliklerine dayalı yaklaşımız iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız hizmetlerin kalitesini yükseltiyor. İş ortaklarımızla temel hedefimiz 'Yeni Nesil Danışmanlık' yaklaşımıyla hizmet verdiğimiz kurumlar için en verimli çözümleri üretmek. Bu bir anlamda uluslararası vizyonumuzun, yerel ihtiyaçlarla en doğru şekilde harmanlanması ve kurumlara özel terzi dikimi bir hizmet sunulmasını da sağlıyor." sözleriyle Linktera'nın hedef odaklı, yenilikçi vizyonunu vurguladı.
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