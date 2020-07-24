Türk şirketi CBOT Dünyaya Yapay Zeka İhraç Ediyor

Türkiye'nin diyalog bazlı yapay zeka çözümlerinde lider şirketi CBOT, yapay zeka ihracatı ve ülkemizde hayata geçirdiği kapsamlı projelerle 2 yılda Türkiye ekonomisine 250 Milyon TL katkıda bulundu. Önceliklerinin Türkiye ekonomisine değer katmak olduğunu söyleyen CBOTKurucu ve CEO'su Mete Aktaş: "CBOT olarak Türk mühendislerimizden aldığımız güçle gerek dünya çapında gerekse Türkiye'de birbirinden değerli projelere imza attık.
Yapay zeka alanındaki mühendislik gücümüz ülkemizin bu teknolojide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azalttı. Şirketlerimizin yapay zeka teknolojisini ithal etme gerekliliğini ortadan kaldırdık ve global pazarlarda Western Union, Manchester United, Signet Jewelers, Singapur Hükümeti, ASDA ve Fiverr gibi önemli markalar içeren çok sayıda müşteriye hizmet vererek ülkemize değer kattık. Bugün Türkiye'deki bankaların dünyaya kafa tutan bir teknolojiyle donatılmasında CBOT olarak önemli bir rol oynuyoruz. Sadece bankacılıkta değil kurulduğumuz ilk günden bu yana telekomünikasyondan perakendeye, sağlıktan eğitime, e-ticaretten otomotive kadar hemen hemen her sektörde kendi geliştirdiğimiz yapay zeka teknolojimizle şirketlere destek verdik ve bu sektörlerin içinde bulundukları dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdık. Her zaman söylediğimiz gibi chatbot ve sesli asistan uygulamaları 2020 ve sonraki yıllarda özellikle müşteri yönetimi alanında en çok ses getirecek uygulamaların başında geliyor" dedi.
2025'de 102,29milyar dolara ulaşması beklenen chatbot pazarından ciddi bir pay alacağız!
"Küresel ölçeklere baktığımızda Mordor Intelligence'ın Chatbot Pazar Araştırmasına göre 2019 yılında 17,17 milyar dolar olan pazar hacminin 2025 yılında 102,29 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor." diyen Mete Aktaş sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2019 yılı "Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri"ni dikkate aldığımızda ise toplam sektör büyüklüğünün Türk Lirası bazında yüzde 14'lük büyüme ile 2019 yılında 152,7 milyar TL'lik bir hacme ulaştığını görüyoruz. Yazılım alanı bunun 23,4 milyarını oluşturdu. Yine yazılım ihracatı ise son verilere göre 4,8 Milyar TLoldu.
Burada verdiğim rakamlar dinamik bir şekilde büyümeye devam eden yapay zeka uygulamalarının neredeyse bütün iş süreçlerinde etkin bir şekilde kullanıldığı bir yapı haline geldiğini gözler önüne seriyor. Yine Bilişim 500 listesine baktığımızda Yapay Zeka'nın yazılım sektöründen aldığı pay %1'ler seviyesinde. Üstelik sektörün içinde olan bir şirket olarak bu rakamın büyük bir hızla artacağını rahatlıkla öngörüyoruz.
Dolayısıyla CBOT olarak, ihracat ve Türkiye'de hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye Ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğimiz gibi 2025'de 2 Milyar TL'likihracat hedefine ulaşmayı ve dünyaya Türk mühendisliğinin gücünü daha da etkin biçimde göstermeyi planlıyoruz.
Burada CBOT olarak bugüne kadar iş birliği yaptığımız markalarla birlikte gerçekleştirdiğimiz her projede daha da mükemmelleşen ve dünya standartlarına gelen ürünümüzü artık hemen hemen tüm şirketlere entegre edebilir konuma geldiğimizi de özellikle vurgulamak isterim. Şirketlere, talep etmeleri halinde çok kısa sürelerde ihtiyaçlarını uygun, kişiselleştirme özellikleri gelişmiş yapay zeka tabanlı chatbotlar sunabiliyoruz."
CBOT'un yerli ve milli yapay zeka teknolojisiyle Türkiye'de imza attığı 10 dev proje
Türkiye'nin bugüne kadar en çok soru yanıtlayan sanal asistanı: EBA Asistan
CBOT'un pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı ile hayata geçirdiği EBA Asistan, Türkiye'nin bugüne kadar en geniş kitle tarafından kullanılan ve en fazla sayıda soruyu yanıtlayan sanal asistanı olma özelliğini taşıyor. Sadece 5 haftada yanıtladığı 10 milyon soru sayısıyla bir rekora imza atan EBA Asistan, Türkiye'nin uzaktan eğitim sistemi EBA hakkındaki kullanıcı sorularını yanıtlıyor.CBOT'un yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen Asistan gelişmiş NLP (doğal dil işleme) altyapısı sayesinde gelen soruları rahatlıkla anlıyor ve öğrencilere, velilere, öğretmenlere en doğru yanıtları sunuyor.EBA Asistan, 18 milyondan fazla öğrenci, onların velileri ve 1 milyondan fazla öğretmenin sistemden en etkin şekilde faydalanmalarını sağlıyor. EBA Asistan'a EBA'nın resmi web sitesi www.eba.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.
Garanti BBVA'nın UGI'si CBOT'un teknolojisiyle her gün kendini daha da geliştiriyor!
Garanti BBVA'in CBOT ile işbirliği UGI'yi çok daha akıllı hale getiriyor ve günlük doğal ifadeler içeren cümleleri anlayıp doğru yanıtı vermesini sağlıyor. UGI'nin böyle bir deneyim yaşatabilmesini sağlayan faktör ise şüphesiz ki CBOT'un doğal dil işleme altyapısı ve bankacılık alanındaki derin uzmanlığı. UGI, Garanti BBVA Mobil ve bankanın kurumsal WhatsApp hesabı üzerinden hizmet veriyor.
Türkiye'nin ilk yapay zeka tabanlı bankacılık asistanı Maxi, CBOT imzası taşıyor
Türkiye İş Bankası ve CBOT 2017 yılında Türkiye'nin ilk yapay zeka tabanlı bankacılık chatbotunu hayata geçirdi. Yapay zeka teknolojileri ile geliştirilen ve bankanın web sitesi üzerinden müşteriler ile tanışmaya başlayan bu asistan zamanla müşterinin olduğu her kanalda hizmet vermeye başladı. Şimdi, Maxi İş Bankası müşterilerinin, çok geniş bir alandaki bankacılık sorularını anında yanıtlıyor ve bankanın web sitesi, yanı sıra WhatsApp, Facebook Messenger, Google Asistan üzerinden hizmet veriyor.
INGo, Türkiye'de diyalogsal bankacılık deneyiminin öncülerinden!
Global finans devi ING'nin birçok kanaldan müşteri sorularını yanıtlayan ve işlemlerini gerçekleştiren Akıllı Bankacılık Robotu INGo, CBOT'un NLP teknolojisi kullanılarak geliştirildi. INGo müşterilere bütünsel bir yaklaşımla geniş bir alanda hizmet veriyor. INGo, kredi taksitlerinizi hesaplayabiliyor, güncel mevduat faiz oranlarını söyleyebiliyor veya döviz hesaplamalarınızı yapabiliyor. ING müşterisi olan veya olmayan her kullanıcının INGo'ya bankanın web sitesi, ING İnternet Şubesi veya ING Mobil üzerinden ulaşması mümkün. CBOT'un NLP teknolojisi INGo dışında, ING'nin çalışanlarına yönelik chatbotları için de teknolojik altyapı sağlıyor.
AHE Asistan'la bireysel emeklilik herkes için daha basit, daha anlaşılır
CBOT'un Anadolu Hayat Emeklilik için NLP (doğal dil işleme) ve makine öğrenmesi teknolojileri ile geliştirdiği AHE Asistan, bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünleri ile ilgili müşteri sorgularını ihtiyaç duyulan anda, diyalog bazlı bir deneyim sunarak, anında yanıtlıyor. Anadolu Hayat Emeklilik müşterileri dışındaki kullanıcılar da bireysel emeklilik ve hayat sigortası konularına ilişkin geniş bir içeriğe AHE Asistan ile sohbet ederek erişebiliyorlar. AHE Asistan, Anadolu Hayat Emeklilik'in web sitesinde ve mobil uygulaması Mobil Şube'de hizmet veriyor.
QNB Finansbank'ın "Anında Destek" chatbotu CBOT'un yapay zekasıyla çok güçlü
CBOT'un QNB Finansbank için geliştirdiği "Anında Destek" chatbotu ile kullanıcılar kredi ihtiyaçları ve mevduatları için hesaplamalar, döviz hesaplamaları, kredi kartı borç ödemesi gibi işlemler yapabiliyor. Anında Destek ile müşteriler mobil uygulama içinde sordukları spesifik bir sorunun cevabına saniyeler içinde yazışarak ulaşabiliyor. QNB Finansbank, müşterilerine doğrudan, doğal ve kesintisiz bir dijital deneyim sunuyor. Anında Destek, bankanın mobil uygulaması Cep Şubesi'nde, şifre ile girilen alanda bulunduğu için sadece bankanın müşterilerine hizmet veriyor.
Genç banka Fibabanka CBOT tarafından geliştirilen Fi'bot ile müşterilerine birçok kanaldan diyalogsal bir deneyim sunuyor
CBOT tarafından NLP (doğal dil işleme) ve makine öğrenmesi teknolojileri ile geliştirilen Fi'bot müşterilere kredi ve mevduat hesaplamaları, para birimi dönüştürme işlemleri, ücret ve komisyonlar, şube yerleri ve kampanya teklifleri gibi perakende bankacılığın neredeyse her konusunu kapsayan geniş bir alanda hizmet veriyor. CBOT, Fi'bot'un bu geniş kapsamdaki bilgileri sürekli güncel tutmasını web tarama özelliği ile sağlıyor, böylece banka ekiplerine ek bir iş yükü yaratmadan müşterilere verilen bilgiler sürekli güncel tutuluyor. Fibabanka, Fi'bot'un, web sitesi, Facebook Messenger ve Google Asistan üzerinden sunduğu, doğrudan, doğal ve kesintisiz etkileşimle, müşterilerinin her yerde yanında yer alıyor.
CBOT'un geliştirdiği "n11 Destek" chatbotu müşteri sorularını %70'e varan bir oranda cevaplayabiliyor
Türkiye'nin lider pazar yerlerinden n11'in CBOT imzası taşıyan yapay zeka tabanlı chatbotu "n11 Destek" pandemi sürecinde yoğun şekilde kullanıldı.CBOT tarafından geliştirilen sistemle, müşteriler önce chatbot ile yazışıyor, siparişler, ödeme bilgileri, kargo sorguları gibi konulardaki sorularına saniyeler içinde cevap alıyor. Herhangi bir konuda rehberlik istediklerinde ise süreçler konusunda yönlendiriliyor. Canlı destek temsilcisine yönlendirilmek istediklerinde ise chatbot bu isteği anlayıp görüşmeyi canlı desteğe hızla yönlendirebiliyor. n11 Destek kullanıcılara n11.com üzerinde yer alan arama alanı ve widget üzerinden yardımcı oluyor.
Türkiye'nin ilk yapay zeka tabanlı havayolu chatbotu: Pegasus Destek
Pegasus ve CBOT'un birlikte hayata geçirdiği, "Pegasus Destek" adlı akıllı chatbot kullanıcıların bilet sorgulama, bilet değişimi, bileti açığa alma / iptal etme, uçuş arama, Bolbol Puan Programı'ndaki puanları sorgulama, programa eksik uçuş ekleme gibi konulardaki sorularına WhatsApp üzerinden anında yanıt veriyor. Pegasus Destek ile yazışmak için Pegasus'un sayfasındaki "Bize Yazın" bölümüne tıklamak yeterli, buradaki WhatsApp ikonu kullanıcıları direkt yazışma yapabilecekleri alana yönlendiriyor. Pegasus Destek dünyada örneği çok az bulunan bir uygulama, Türkiye'nin ise ilk havacılık chatbotu.
Türkye'nin geniş bir kitle tarafından kullanılan ilk yapay zeka tabanlı insan kaynakları chatbotu: FObot
CBOT'un Ford için geliştirdiği yapay zeka tabanlı insan kaynakları asistanı "FObot", 11.000'den fazla beyaz ve mavi yakalı çalışanın insan kaynakları uygulamaları hakkındaki sorularına anında yanıt veriyor. İyi bir çalışan deneyimi sunmanın öneminden hareketle hayata geçirilen Asistan, çalışanların insan kaynakları bölümüne sordukları "bu yıl kaç gün iznim kaldı, salı öğleden sonra B blokta 2 saat için uygun toplantı odaları hangileri, hangi servisler Bostancı'dan geçiyor" gibi soruları için konuşur gibi yazdıkları mesajlarla yanıt aldıkları bir sistem. Ford çalışanları FObot'a kurumun intranetinden ve SAP üzerinden ulaşabiliyor.
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