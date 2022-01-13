Türk Telekom'dan Enerjide Yıllık 31 Milyon Kilowatt Saat Tasarruf

Türk Telekom; dijital dönüşüm, tasarruf ve verimlilik projeleriyle, sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini düşürerek yıllık ortalama 31 milyon kilowatt saat (kWh) enerji tasarrufu sağladı. Türk Telekom böylece, yılda ortalama 15 bin ton karbon emisyonunu engelledi.