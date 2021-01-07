Türk Telekom İstanbul dahil 6 ilde planlı internet kesintisi yapacak

Türk Telekom 7 ve 8 Ocak'ta bazı il ve ilçelerde planlı internet kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintilerin saatleri ve yerleri açıklandı. İşte İstanbul, Trabzon, Antalya, Adıyaman, Hatay ve Bitlis'te internet kesintisi saatleri...