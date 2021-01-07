Türk Telekom İstanbul dahil 6 ilde planlı internet kesintisi yapacak

Türk Telekom planlı internet kesintisi yapacağı il ve ilçelerdeki kesinti günlerini saatlerini duyurdu. 7 - 8 Aralık tarihleri arasında bazı il ve ilçelerde internet kesintisi yaşanacak.
Yapılan açıklamada "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.
İşte Türk Telekom'un planlı internet kesintisi yapacağı bölgeler ve saatleri;
İstanbul internet kesintisi: Beykoz, Güzeltepe- 8 Ocak 2021 saat 02.00 ile 06.00 arası; Ümraniye - 8 Ocak 2021 saat 01.00 ile 06.00 arası
Antalya internet kesintisi: Akseki - 8 Ocak 2021 saat 02.00 ile 08.00 arası
Trabzon internet kesintisi: Ortahisar - 8 Ocak 2021 saat 02.00 ile 06.00 arası
Adıyaman internet kesintisi: Merkez - 8 Ocak 2021 saat 02.00 ile 06.00 arası
Hatay internet kesintisi: Aktepe ve Hassa - 8 Ocak 2021 saat 00.00 - 06.00 arası
Bitlis internet kesintisi: Mutki - 7 Ocak 2021 saat 15.00 ile 17.00 arası
Türk Telekom İnternet Kesintisi Yerleri ve Saatleri
|Planlanan Başlangıç Tarihi
|Planlanan Bitiş Tarihi
|Etkilenecek Bölge
|Etkilenecek İl
|Etkilenecek İlçe
|Hizmet Türleri
|08.01.2021 02:00:00
|08.01.2021 06:00:00
|TRABZON BÖLGE
|TRABZON
|TRABZON,
ORTAHİSAR
|Ses, İnternet
|08.01.2021 02:00:00
|08.01.2021 06:00:00
|İSTANBUL BÖLGE
|İSTANBUL AND. YAKASI
|GÜZELTEPE,
BEYKOZ
|Ses, İnternet
|08.01.2021 02:00:00
|08.01.2021 06:00:00
|DİYARBAKIR BÖLGE
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN,
MERKEZ
|Ses, İnternet
|08.01.2021 02:00:00
|08.01.2021 08:00:00
|ANTALYA BÖLGE
|ANTALYA
|AKSEKİ
|Ses, İnternet
|08.01.2021 00:00:00
|08.01.2021 06:00:00
|ADANA BÖLGE
|HATAY
|AKTEPE-66,
HASSA
|Ses, İnternet
|08.01.2021 00:00:00
|08.01.2021 05:00:00
|ADANA BÖLGE
|HATAY
|AKTEPE-66,
ANTAKYA
|Ses, İnternet
|07.01.2021 15:00:00
|07.01.2021 17:00:00
|DİYARBAKIR BÖLGE
|BİTLİS
|MUTKİ
|Ses, İnternet
|08.01.2021 00:01:00
|08.01.2021 06:00:00
|İSTANBUL BÖLGE
|İSTANBUL AND. YAKASI
|ÜMRANİYE
|Ses, İnternet
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