Türk Telekom İstanbul dahil 6 ilde planlı internet kesintisi yapacak

Türk Telekom 7 ve 8 Ocak'ta bazı il ve ilçelerde planlı internet kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintilerin saatleri ve yerleri açıklandı. İşte İstanbul, Trabzon, Antalya, Adıyaman, Hatay ve Bitlis'te internet kesintisi saatleri...

Türk Telekom planlı internet kesintisi yapacağı il ve ilçeleri açıkladı

Türk Telekom planlı internet kesintisi yapacağı il ve ilçelerdeki kesinti günlerini saatlerini duyurdu. 7 - 8 Aralık tarihleri arasında bazı il ve ilçelerde internet kesintisi yaşanacak. 

Yapılan açıklamada "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İşte Türk Telekom'un planlı internet kesintisi yapacağı bölgeler ve saatleri;

İstanbul internet kesintisi: Beykoz, Güzeltepe- 8 Ocak 2021 saat 02.00 ile 06.00 arası; Ümraniye - 8 Ocak 2021 saat 01.00 ile 06.00 arası

Antalya internet kesintisi: Akseki - 8 Ocak 2021 saat 02.00 ile 08.00 arası

Trabzon internet kesintisi: Ortahisar - 8 Ocak 2021 saat 02.00 ile 06.00 arası

Adıyaman internet kesintisi: Merkez - 8 Ocak 2021 saat 02.00 ile 06.00 arası

Hatay internet kesintisi: Aktepe ve Hassa - 8 Ocak 2021 saat 00.00 - 06.00 arası

Bitlis internet kesintisi: Mutki - 7 Ocak 2021 saat 15.00 ile 17.00 arası

Türk Telekom İnternet Kesintisi Yerleri ve Saatleri

Planlanan Başlangıç Tarihi Planlanan Bitiş Tarihi Etkilenecek Bölge Etkilenecek İl Etkilenecek İlçe Hizmet Türleri
08.01.2021 02:00:00 08.01.2021 06:00:00 TRABZON BÖLGE TRABZON TRABZON,
ORTAHİSAR		 Ses, İnternet
08.01.2021 02:00:00 08.01.2021 06:00:00 İSTANBUL BÖLGE İSTANBUL AND. YAKASI GÜZELTEPE,
BEYKOZ		 Ses, İnternet
08.01.2021 02:00:00 08.01.2021 06:00:00 DİYARBAKIR BÖLGE ADIYAMAN ADIYAMAN,
MERKEZ		 Ses, İnternet
08.01.2021 02:00:00 08.01.2021 08:00:00 ANTALYA BÖLGE ANTALYA AKSEKİ Ses, İnternet
08.01.2021 00:00:00 08.01.2021 06:00:00 ADANA BÖLGE HATAY AKTEPE-66,
HASSA		 Ses, İnternet
08.01.2021 00:00:00 08.01.2021 05:00:00 ADANA BÖLGE HATAY AKTEPE-66,
ANTAKYA		 Ses, İnternet
07.01.2021 15:00:00 07.01.2021 17:00:00 DİYARBAKIR BÖLGE BİTLİS MUTKİ Ses, İnternet
08.01.2021 00:01:00 08.01.2021 06:00:00 İSTANBUL BÖLGE İSTANBUL AND. YAKASI ÜMRANİYE Ses, İnternet
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