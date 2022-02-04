Türk Telekom'dan Yerli Lityum Batarya İçin İş Birliği

Türk Telekom ve ASPİLSAN Enerji'den yerli lityum batarya için önemli iş birliği...

Türk Telekom'dan Yerli Lityum Batarya İş Birliği

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