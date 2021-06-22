Türk Telekom'dan Yerli ve Millî Test Otomasyon Platformu

Türk Telekom, yerli ve millî test otomasyon platformu 'TTiMoT' ile son kullanıcı terminallerini, uluslararası standartlarda el değmeden otomatik olarak test etmeye başladı. Platform sayesinde Türk Telekom, altyapısında kullanılan ve kullanılması planlanan müşteri terminallerinin test süreçlerini tam otomatize ve merkezi olarak yöneterek; 15 kata varan zaman tasarrufu, iş gücü ve hizmet kalitesiyle de önemli kazanımlar sağlıyor.