Türkçe Warface neler getiriyor?

CHIP Online: Merhaba Ivan, öncelikle Warface olarak Türkiye'ye hoş geldiniz. MY.GAMES olarak Türkiye sunucularını açma süreciniz nasıl gelişti?
Ivan Pabiarzhyn: CHIP Dergisi okurlarına selamlar! Evet, Şubat ayında oyundaki Türkçe yerelleştirmenin yanı sıra Türkiye'de özel bir sunucuyu hayata geçirdik. Gerçekleşen bu yenilikle Warface, dünya çapında farklı platformlarda 100 milyondan fazla oyuncudan oluşan devasa bir topluluğu bir araya getiriyor. Temel odaklandığımız noktalardan bir tanesi oyunlarımızı hem yeni kitlelere ulaştırmaya devam etmek hem de bu oyunları mümkün olduğunca çok sayıda küresel oyuncu için erişilebilir kılmak.
Bu anlamda MY.GAMES olarak Türkiye'ye resmi geri dönüş stratejisi içerisindeydik. Oyunumuzun geçtiğimiz yıllardan beri ne kadar geliştiğini, içerik açısından ne kadar zengin olduğunu, birçok benzersiz gerçekçi silah, çeşitli zorluklar ve oyunda ilerlemek için satın almalara takılmaksızın geniş fırsatlarla oyunun ne kadar büyüleyici olabileceğini Türk oyunculara göstermek istedik. Bunun için oyunun Türkçe yerelleştirilmesini hazırlarken pazarda yerel bir ortak bulduk, bir pazarlama eylem planı hazırladık ve çalışmalara başladık.
Gelecekte neler bekleyebiliriz?
CHIP Online: Warface özellikle grafik anlamında öne çıkan bir FPS oyunu. Siz MY.GAMES olarak oyunun hem geliştirme hem de yayıncılık faaliyetleriniz yönetiyorsunuz. İlerleyen zamanlarda Warface'de nasıl gelişmeler göreceğiz?
Ivan Pabiarzhyn: 2021 yılı için oyunda hem PvP, PvE hem de diğer içerikler için daha fazla yeni harita var. Ayrıca yalnızca silahların özelliklerini değil, aynı zamanda fiziksel görünümlerinin değiştirilmesini veya belirli parçaların eklenip çıkarılmasını da sağlayacak bir 3D izleme sistemi geliştiriyoruz. Bu sistem zaten oyunun konsol versiyonunda çalışıyor, bu yıl PC versiyonuna da getirmeyi planlıyoruz. Böylece gelecekte oyunun tüm versiyonları için aynı anda yeni silahlar geliştirebileceğiz. Bunun dışında prestij sistemi uygulaması (rütbe sistemindeki güncellemeler) gibi pek çok planımız var.
8 yıllık bir canlı servis oyunu olarak sektörde rekabet etmek ve oyuncular için ilgi çekici olmaya devam etmek oldukça zor. Güncellemeleri düzenli aralıklarla yayınlama kuralımız var. Bu nedenle, Aralık 2020'den itibaren, önemli oyun içi güncellemeleri teknik özellik değişiklikleriyle birleştiren Warface sezonlarını hayata geçirdik. Her çeyrekte bir sezon yayınlamaya çalışıyoruz. Buna ek olarak, her ay oyun içi bir etkinlik veya yeni silahlar gibi düzenli içeriklere sahip bir turnuva yayınlıyoruz. Ayrıca oyun içi hatalara, yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve düzeltmeleri de getiriyoruz
Ek olarak oyuncuları katılımları için ödüllendirmek istiyoruz. Bu nedenle oyunda her yeni içerik oluşturduğumuzda her zaman yeni görünümler, yeni ekipman, yeni rozetler ve benzeri gibi yeni ödüller ekliyoruz. Böylelikle bir oyuncu Warface'e her katıldığında, onu oyunda başarılı olmaya motive eden teşviklere sahip oluyor.
CHIP Online: Türkiye yatırımlarınıza dönelim. Ülkemizdeki Warface oyuncuları için ne gibi çalışmalar planlıyorsunuz?
Ivan Pabiarzhyn: Her yerel pazar benzersizdir. Bu kapsamda oyunu yayınlamadan önce Türkiye'deki oyun topluluğu eğilimlerini ve tercihlerini değerlendirdik. Ayrıca, sosyal medya aracılığıyla Türkiye'deki oyunculardan topladığımız geri bildirimleri ve herhangi bir zamanda ihtiyaç duyulması halinde gerçekleştirdiğimiz özel araştırmaları da takip ediyor ve dikkate alıyoruz. Topladığımız her şey daha sonrasında yerel oyuncular için özel turnuvalar veya hediye kampanyaları düzenlemek ya da yerel tatil kutlamalarını desteklemek gibi yerel etkinlik planımızı şekillendirmek için kullanılıyor. Örneğin, Nisan ayında Türkiye'deki oyuncular için takım bazlı 2 turnuva düzenlemeyi planlıyoruz.
CHIP Online: Espor konusunda Türkiye çok büyük potansiyele sahip bir ülke konumunda yer alıyor. Espor anlamında Warface globalde ve yerelde ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyor?
Ivan Pabiarzhyn: Oyunun bu yönünü organize etmemize yardımcı olan çok güçlü bir e-spor ekibimiz var. Common, Casual, Pro Master ligler gibi çeşitli liglerle düzenli mücadelelerimiz var. Organizasyonlarımız BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgesi, Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde gerçekleşiyor. Türkiye'ye gelince, Türkiye'de internet kafelerin oldukça popüler olduğunu biliyoruz. Bu sebeple şimdiden yönde de çalışmalara başlıyoruz.
CHIP Online: Pandemi boyunca dünyada ve Türkiye'de oyun sektörü önemli bir büyüme gösterdi. Warface bu dönemi nasıl geçirdi?
Ivan Pabiarzhyn: Doğru, Warface ve MY.GAMES genel olarak bir istisna değildi. Salgın başladığından beri, tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin 2. çeyreğinde de büyük bir büyüme gördük. Warface için belirli bir sayı açıklayamasam da, MY.GAMES için toplam oyuncu sayısına 165 milyon oyuncu daha eklenerek dünya çapında 770 milyon kişiye ulaştığını söyleyebilirim. En fazla büyüme ABD pazarının yanı sıra bazı Avrupa ülkeleri ve Japonya'da gerçekleşti. Toplam gelir artışı 0,5 milyar dolara ulaştı. Yıllık sonuçlardan oldukça memnun kaldık.
CHIP Online: Türkiye'deki Warface oyuncularına ve CHIP okurlarına bir mesajınız var mı?
Ivan Pabiarzhyn: Türkiye'deki oyuncuların oyunumuzu oynamaktan keyif alacağını umuyoruz. Bu yüzden tüm oyuncuların Warface'i denemelerini ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmalarını diliyoruz. Görüşleriniz bizim için çok önemli!
Ivan Pabiarzhyn kimdir?
Oyun endüstrisinde geniş bir deneyime sahip olan Ivan, profesyonel kariyerine 2008 yılında EPAM Systems'a Kalite Kontrol Mühendisi olarak başlamıştır. 2009 yılında destek hizmetlerinden kıdemli yapımcılığa kadar kariyer yaptığı Nival şirketine geçti. Level-R, Seven Souls Online ve Forsaken World gibi projeleri yönetti. 2015 yılında MY.GAMES ekibine dahil oldu ve halihazırda Warface Franchise Yöneticisi pozisyonunda PC, PlayStation 4, Xbox One ve çeşitli diğer platformlarda oyun geliştirme süreçlerini yönetiyor.
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