Türkçe Warface neler getiriyor?

Türkiye'ye gelen Warface'in üreticisi MY.GAMES'in Franchise Yöneticisi Ivan Pabiarzhyn ile röportaj gerçekleştirdik...

Warface Türkiye'ye geldi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Enerjisi bitmeyen telefon: realme C15

Uzaktan Eğitime Özel Tablet: TCL TAB 10s

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve tabletler
BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Elton TV ve Airmaster drone sürprizi
A101 15 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve akıllı telefonlar var
BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Samsung'un Yeni Telefonu Galaxy Jump, O Kadar da Yeni Olmayabilir!
Beklenen Yeni iMac'lerden Gelen Yeni Sızıntı, Yine Kafaları Karıştırdı
Dışarıdan Eve Giren Ürünlerin Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?
Zoom Phone Türkiye'de Kullanıma Sunuldu
Türkçe Warface neler getiriyor?

 

 