Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni Vatan Toprağıyla Resmetti

Turkcell, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şerefine şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatan topraklarından eşsiz bir sanat eseri ortaya çıkardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda siperdeyken çekilen unutulmaz fotoğrafı topraktan bir tabloya dönüştü.