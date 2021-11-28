Turkcell, Dijital Türkiye İçin Fiber Seferberliği Başlattı

Turkcell'in ışık hızındaki internetiyle tanışan iller arasına Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas da katılıyor.

Turkcell'de Dijital Türkiye İçin Fiber Seferberlik

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